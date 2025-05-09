Pervin Buldan'dan Barış Mesajı - Son Dakika
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Politika

Pervin Buldan'dan Barış Mesajı

Pervin Buldan\'dan Barış Mesajı

Pervin Buldan, PKK'nın kongresinin barış sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.

09.05.2025 16:11
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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, PKK'nın kongresi ve fesih kararı beklentileriyle ilgili, "Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek artık" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için memleketi Adıyaman'da düzenlenen taziye törenine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve milletvekilleriyle beraber katılan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, önemli açıklamalarda bulundu. Buldan, "PKK'nın yaptığı açıklama doğrultusunda kongresini topladığını ama detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacaklarını duyurdular. Tabii bu önemli bir gelişmeydi. Yani başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve bu sürece bir katkı anlamında anlaşılmalıdır bence. Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek artık. Türkiye, o istediği barış sürecine, demokratikleşme sürecine elbette ki bundan sonra çok daha hazırlıklı ve çok daha farklı bir şeyle girecek. Ben açıkçası tarihi bir dönem, tarihsel bir dönem olarak değerlendiriyorum bugünkü açıklamayı. Bu günü Sırrı Süreyya Önder'in görmesini çok arzu ederdim. Emeği çok büyük arkadaşım, yoldaşım bugünü göremedi ama bu emeğiyle asla Türkiye halkları unutmayacak. Biz de bu barışı ona elbette ki armağan edeceğiz" dedi.

Henüz takvimin belli olmadığını anlatan Buldan, "Zor olan bir şey gerçekleşti, tarihi bir şey gerçekleşti ama hani ne zaman detaylı bir açıklama yapılacağına dair elimizde net bir şey yok. Fakat şimdi sıra elbette ki demokratikleşme alanında adımların atılması. Bu çok önemli. Elbette ki biz bu sürece inanıyoruz, bu sürece güveniyoruz. Türkiye'ye barışın geleceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için de mücadelemize elbette ki devam edeceğiz. Kolay bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Yıllardır verilen bir emek var bu alanda. Bu çabaların, bu emeğin en azından bu sürece gelmesi bile büyük bir şey. Şimdi herkes barışa odaklansın, şimdi herkes Türkiye'nin geleceğine odaklansın ve atılacak olan adımlar elbette ki Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır. Buna da yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'in aracındaki düzenek ile ilgili açıklama

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aracındaki düzenekle ilgili de bilgi veren Pervin Buldan, "Sırrı Bey getirdi, hepimize gösterdi. Ancak bu sürecin önüne geçmemesi adına basına açıklama yapmayı, basına duyurmayı çok tercih etmedi. Kendi tercihi idi bu. Fakat gerekli mercilere elbette ki bu iletildi. Henüz soruşturmanın cevabı bize iletilmedi resmi olarak. O yüzden bunun da kısa sürede sonuçlanmasını elbette ki talep ediyoruz" diye konuştu.

İtalya'da suikast iddiaları ile ilgili açıklama

İtalya'da yaşanan kazayla ilgili de konuşan Buldan, "Ben bunu suikast olarak değerlendirmiyorum. Bir trafik kazası geçirdim İtalya'da. Konferans için gitmiştim İtalya'ya ve bu trafik kazasında, hani bir suikast olarak değerlendirmeyi de uygun bulmuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pervin Buldan'dan Barış Mesajı - Son Dakika

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