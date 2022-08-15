Son seçim anketinde Millet İttifakı öne geçti! Seçimin kaderini HDP seçmeni belirleyecek - Son Dakika
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Son seçim anketinde Millet İttifakı öne geçti! Seçimin kaderini HDP seçmeni belirleyecek

15.08.2022 23:28

PİAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı son seçim anketin sonuçları paylaşıldı. Ankette Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin toplam oyu 41.4 olurken, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin toplam oyu ise 35.9 oldu. Ankete göre HDP'nin destek vermesi durumunda Millet İttifakı'nın çıkaracağı adayın seçimi ciddi bir farklı kazanacağı düşünülüyor.

2023 seçimlerine sadece 10 ay kala anket şirketleri tarafından gerçekleştirilen anketlere eskisinden daha fazla ilgi gösterilmeye başlandı. PİAR Araştırma da son anketini vatandaşlarla paylaştı.

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

Ankette yurttaşlara 'Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' diye soruldu. Ankete göre Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin toplam oyu 41.4 olurken, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin toplam oyu ise 35.9 oldu.

KİLİT PARTİ HDP

Çıkan sonuçlara göre düğüm henüz seçimlerde nasıl bir tavır ortaya koyacağı belli olmayan HDP'de çözülüyor. Ankette yüzde 11.9 oyu bulunan HDP'nin muhalefetin adayını desteklemeye karar vermesi durumunda Millet İttifakı seçimleri önde tamamlıyor. Ancak aksi bir durumda ise oylar yeniden kafa kafaya geliyor.

İşte anketten çıkan sonuçlar:

CHP yüzde 28.5

AK Parti: 28.1

İYİ Parti: 12.9

HDP:11.2

MHP: 7.8

Gelecek Partisi: 3.5

DEVA Partisi: 3

Bağımsız Türkiye Partisi: 1.8

Diğer: 3.2

Son seçim anketinde Millet İttifakı, 5.5 puan fark attı! Tüm düğüm HDP'de çözülüyor
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Son Dakika Politika Son seçim anketinde Millet İttifakı öne geçti! Seçimin kaderini HDP seçmeni belirleyecek - Son Dakika


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