Tarsus Belediyesi, taşınmazların kira ihalesini canlı yayınla yaptı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, belediyeye ait 37 taşınmazın kira ihalesini canlı yayınla halka açık şekilde yaptı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Taşınmazların kira ihalelerini canlı yayınlatarak halka verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şeffaf belediyecilik ilkesi doğrultusunda ihaleler canlı yayınlamaya devam ediyor. Daha önce gerçekleştirilen ihalelerde olduğu gibi bu kez mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait 37 taşınmazın kira ihalesi de canlı yayınla yapıldı.

Daha önce duyurusu yapılan, mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait 37 adet gayrimenkulün ihale ile kiraya verilmesi ile ATM yerleri ihalesi, belediye tesisleri meclis binasında gerçekleştirildi. İhale, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanırken, kapalı teklif usulü gerçekleştirilen ihalede 37 gayrimenkulün 22'si iş yeri olarak kiraya verildi. Geriye kalan 15 gayrimenkul ise katılım sağlanmadığı için kiraya verilemedi.

"Söz verdiğim gibi, her şey şeffaf olmaya devam ediyor"

İhale süreci ile ilgili açıklama yapan Başkan Bozdoğan, "'Belediye başkanlığım sürecinde yapacağım her harcamanın hesabını kuruş kuruş halkıma vereceğim' diye söz vermiştim. Bu kapsamda belediyemizin gelir-gider tablosunu her ay güncellemek sureti ile dijital panolar aracılığı ile halkımızın bilgisine sunuyorum. 'Belediyemizde yapılacak her ihaleden yapılacak duyurular ve ilanlar ile herkesin haberi olacak, yeterliliği olan her firma ve isteyen herkes ihalelere girebilecek' demiştim, öyle olmaya devam ediyor. 'Halkımıza söz verdiğim gibi şeffaf bir şekilde ihalelerimizi gerçekleştireceğiz, kapalı kapılar ardında hiçbir pazarlık yapılmayacak, isteyen herkes canlı yayında ihale sürecini takip edebilecek' demiştim; yayınlarımız ihale oldukça devam ediyor. Bu süreç bu şekilde sonuna kadar devam edecek, kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - MERSİN