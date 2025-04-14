Polonya'dan ABD'ye Kritik Uyarı

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın dün Sumy kentine düzenlendiği saldırının ardından bugün

Lüksemburg'da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine seslendi. "Umarım Trump ve yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerinin iyi niyeti ile alay ettiğini görür ve doğru kararlar alınır" diyen Sikorski, "Ukrayna bir ay önce şartsız olarak ateşkesi kabul etti. Kryvyi Rih ve Sumy'deki iğrenç saldırılar Rusya'nın alaycı cevabıdır" ifadelerini kullandı. - LÜKSEMBURG