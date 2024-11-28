Putin'den Nükleer Uyarı - Son Dakika
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Politika

Putin'den Nükleer Uyarı

Putin, Ukrayna'nın nükleer silah edinmesi durumunda Rusya'nın tüm silahları kullanacağını açıkladı.

28.11.2024 18:15
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın nükleer silah edinmesi halinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı elindeki tüm silahları kullanacağının açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Putin, Ukrayna'nın nükleer silah edinmesi halinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı elindeki tüm silahları kullanacağının açıklayarak, "Şu anda savaş halinde olduğumuz ülke nükleer bir güç haline gelirse ne yaparız? Bu durumda, bunu vurgulamak istiyorum, Rusya'nın elindeki tüm kitle imha araçlarını kesinlikle kullanacağız. Her şeyi. Buna izin vermeyeceğiz. Onların her hareketini izliyor olacağız" dedi.

Ukrayna'ya nükleer silah temin edenlerin nükleer silahların yayılmasına yönelik anlaşmaya ihlal edeceği anlamanı geleceğini belirten Putin, "Eğer resmi olarak birileri bir şeyler transfer ederse, bu, verdikleri tüm nükleer silahların yayılmasını önleme taahhütlerinin ihlali anlamına gelecektir" dedi.

Ukrayna'nın nükleer silah üretmesinin pratikte imkansız olduğunu aktaran Putin, Ukrayna'nın bir tür "kirli bomba", yani kirliliği yaymak için radyoaktif madde ile bağlanmış konvansiyonel bir bomba yapabileceğini aktararak, bu durumda Rusya'nın uygun şekilde karşılık vereceğini açıkladı.

ABD basını geçtiğimiz hafta adı açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden ayrılmadan önce Ukrayna'ya nükleer silah verebileceğini öne sürmüştü.

Ukrayna 1991'de dağılan Sovyetler Birliği'nden nükleer silahları devralmış ancak 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu uyarınca Rusya, ABD ve İngiltere'den güvenlik garantisi karşılığında silahlardan vazgeçmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, defalarca bu kararın ülkesini güvenlikten yoksun bıraktığından şikayet etmiş ve Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi için bir neden olarak göstermişti. - ASTANA

Kaynak: İHA

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