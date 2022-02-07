Putin ve Macron Kremlin Sarayı'nda görüştü! Liderlerin oturduğu masanın uzunluğu dikkat çekti - Son Dakika

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Liderler, ikili görüşme öncesi basına görüntü vererek kısa açıklamalarda bulundu.

"ORTAK ENDİŞELER VAR"

Basına kapalı yapılan görüşme öncesi Putin, Fransa'nın diyalog sürecine katkı sağlama yönünde çabaları olduğuna dikkat çekerek, "Rusya ve Fransa'nın güvenlik konularında ortak endişeleri var" dedi.

"TEK YOL DİYALOG"

Macron ise, Avrupa'daki gerilimi işaret ederek, "Avrupa'da güvenlik ve istikrarı korumanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

LİDERLERİN OTURDUĞU MASA DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmeyle ilgili basına servis edilen fotoğraflarda iki liderin ayrı uçlarda oturduğu uzun masa sosyal medyada gündem oldu.