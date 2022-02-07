Üye Girişi
Putin ve Macron Kremlin Sarayı'nda görüştü! Liderlerin oturduğu masanın uzunluğu dikkat çekti - Son Dakika

Putin ve Macron Kremlin Sarayı'nda görüştü! Liderlerin oturduğu masanın uzunluğu dikkat çekti

07.02.2022 23:31

Ukrayna ve Rusya arasında süren gerilimle ilgili Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmenin yapıldığı salonda iki liderin de bir ucunda oturduğu uzun masa dikkat çekti.

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Liderler, ikili görüşme öncesi basına görüntü vererek kısa açıklamalarda bulundu.

Putin ve Macron Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi! Liderlerin oturduğu masanın uzunluğu dikkat çekti

"ORTAK ENDİŞELER VAR"

Basına kapalı yapılan görüşme öncesi Putin, Fransa'nın diyalog sürecine katkı sağlama yönünde çabaları olduğuna dikkat çekerek, "Rusya ve Fransa'nın güvenlik konularında ortak endişeleri var" dedi.

"TEK YOL DİYALOG"

Macron ise, Avrupa'daki gerilimi işaret ederek, "Avrupa'da güvenlik ve istikrarı korumanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Putin ve Macron Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi! Liderlerin oturduğu masanın uzunluğu dikkat çekti

LİDERLERİN OTURDUĞU MASA DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmeyle ilgili basına servis edilen fotoğraflarda iki liderin ayrı uçlarda oturduğu uzun masa sosyal medyada gündem oldu.

Putin ve Macron Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi! Liderlerin oturduğu masanın uzunluğu dikkat çekti
Putin ve Macron Kremlin Sarayı'nda görüştü! Liderlerin oturduğu masanın uzunluğu dikkat çekti
YORUMLAR
500

Vladimir Putin, Kremlin, Fransa, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin ve Macron Kremlin Sarayı'nda görüştü! Liderlerin oturduğu masanın uzunluğu dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:19 NATO'da bir ilk! Stoltenberg'in yerine Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes geçeceği öne sürüldü
23:05 Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti
22:55 İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar
22:36 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor
22:30 Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor
22:07 Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz, polislere silah salladı! Hakkında 4 suçtan işlem başlatıldı
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
21:43 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajları hakkında açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır
21:13 Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 23:37:22. #1.12#
SON DAKİKA: Putin ve Macron Kremlin Sarayı'nda görüştü! Liderlerin oturduğu masanın uzunluğu dikkat çekti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement