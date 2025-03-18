Putin ve Trump Bugün Görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın saat 16.00-18.00 arasında görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yapığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün görüşeceklerini açıklamış, Trump'ın ardından da Kremlin görüşme zamanını doğrulamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yerel saatle 16.00-18.00 arasında görüşeceğini açıkladı. Peskov, Putin ve Trump'ın bugün gerçekleştireceği görüşmede ilişkilerin normalleştirilmesi ve Ukrayna'daki durumun ele alınacağını açıkladı. Peskov, "Moskova ve Washington arasında bazı görüşmeler zaten gerçekleştirildi. ABD özel temsilcisi Steve Witkoff Moskova'daydı, İstanbul'da bir dizi görüşme yapıldı ve başkanlar arasında ilk görüşme de gerçekleşmişti" dedi. Belli bir anlayış olduğunu kaydeden Peskov, "Ancak gündemde birçok konu var: ikili ilişkilerimizin daha da normalleştirilmesi ve Ukrayna'da çözüm. Başkanların tüm bunları ele alması bekleniyor" dedi. - MOSKOVA