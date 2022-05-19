Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirdiği Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katıldı.



Reuters, Çavuşoğlu'nun Türkiye ile NATO arasında krize neden olan "üyelik" sorunuyla ilgili İsveçli Bakan Linde'ye sesini yükselttiğine yer verdi. Haberin kaynağı üç NATO yetkilisi, protokolde yaşanan durumun "utanç verici" bir kırılma olduğunu söyledi.

"NE İSTEDİĞİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORDUK, UTANÇ VERİCİYDİ"

Başka bir yetkili ise, "Bizim için tarihi bir andı ama Çavuşoğlu, Linde'nin 'feminist politikasından' rahatsız olduğunu ve çok fazla drama getirdiğini söyledi" ifadesini kullandı. Yetkili odada bulunan birçok kişinin "gerginliği artırmamak için sessizliği tercih ettiğini" söyledi. Yetkili sözlerini, "Türk meslektaşımızın ne istediğini, yani gerçekten istediğini anlamaya çalışıyorduk. Utanç vericiydi" şeklinde sürdürdü.