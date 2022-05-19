Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı - Son Dakika
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Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı

19.05.2022 07:40
Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı

Reuters, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye sesini yükselterek "Feminist politikanızdan sıkıldım" dediğini aktardı. Olayla ilgili konuşan bir NATO yetkilisi, "Türk meslektaşımızın ne istediğini, yani gerçekten istediğini anlamaya çalışıyorduk. Utanç vericiydi" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirdiği Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katıldı.

Reuters, Çavuşoğlu'nun Türkiye ile NATO arasında krize neden olan "üyelik" sorunuyla ilgili İsveçli Bakan Linde'ye sesini yükselttiğine yer verdi. Haberin kaynağı üç NATO yetkilisi, protokolde yaşanan durumun "utanç verici" bir kırılma olduğunu söyledi.

"NE İSTEDİĞİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORDUK, UTANÇ VERİCİYDİ"

Başka bir yetkili ise, "Bizim için tarihi bir andı ama Çavuşoğlu, Linde'nin 'feminist politikasından' rahatsız olduğunu ve çok fazla drama getirdiğini söyledi" ifadesini kullandı. Yetkili odada bulunan birçok kişinin "gerginliği artırmamak için sessizliği tercih ettiğini" söyledi. Yetkili sözlerini, "Türk meslektaşımızın ne istediğini, yani gerçekten istediğini anlamaya çalışıyorduk. Utanç vericiydi" şeklinde sürdürdü.

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