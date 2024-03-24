Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah\'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti\'ye geçti

Yeniden Refah Partisi'nden seçilerek Meclis'e giren daha sonra partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti'nin "Yeniden İstanbul Mitingi"nde AK Parti'ye geçti. Pamukçu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı içinde yer almayacağını duyuran Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında soğuyan ilişkilerde yaşanan yeni gelişme AK Parti'nin İstanbul'daki mitingine damga vurdu. Partisini eleştirerek istifa eden eski Yeniden Refah Partili Suat Pamukçu, AK Parti saflarına katıldı.
Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak seçilerek TBMM'ye giren Suat Pamukçu 20 Şubat'ta partisinden istifa etmişti. Pamukçu, gerekçe olarak "partisinin kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmasını" göstermişti.
Pamukçu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."
Suat Pamukçu 1950 yılında Bayburt'ta doğdu. İlköğrenimini Bayburt Şair Zihni İlkokulunda; ortaokul ve lise öğrenimini Erzurum Lisesinde üstün başarıyla tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1975-1995 yılları arasında özel sektörde mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.
20 ve 21. Dönemlerde Bayburt Milletvekili seçildi. TBMM KİT Komisyonu ve NATO Parlamenterler Asamblesi üyeliklerinde bulundu; Yasadışı Telefon Dinlemeleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. Fazilet Partisinin Anayasa Mahkemesince kapatılması nedeniyle Parlamento çalışmalarına Saadet Partisi milletvekili olarak devam etti.
21. Dönemde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah Partisi'nin Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.
Son Dakika › Politika › Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u bunların eline bırakmamak, hem bu şehre hem bu şehirde yaşayanlara inanın vicdan borcumuzdur.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Bodrum'da denizcilerle bir araya geldi ve Muğla için hayata geçirilecek projelerini anlattı. Aras, trafik, imar, liman ve Bodrum'un sorunlarına yönelik çözüm önerilerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul son 5 senedir 1989 – 1994 dönemine dönmeye başladı.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Karadeniz, bakkal esnafının genel durumu hakkında bilgi aldı ve şehir esnafını her zaman öncelikli gördüklerini belirtti. Başkan Akdardağan ise birliktelikle önemli çalışmalar yapacaklarına inandıklarını ifade ederek Vali Karadeniz'e teşekkür etti. Ziyarette Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan da yer aldı.
Palandöken Belediyesi tarafından her yıl ramazan ayında düzenlenen "Ramazan Sevinci Çocuk Şenliği" bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıkılmadan, utanmadan 'metro yaptım' diyor.
CHP zulmünden kurtulmak için 31 Mart'ta İstanbul'u yeniden sahiplerine kavuşturmak gerektiğini belirten bir konuşma yapan bir siyasetçi, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yaparak, İstanbul'un yeni bir döneme gireceğini söyledi. Ayrıca, mevcut belediye başkanının göreve başlamasından sonra İstanbul'un hala sorunlarla boğuştuğunu ve akılsız belediyecilik yapıldığını iddia etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-16' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonların başarısında emniyet güçlerinin koordinasyonunu ve çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, 2023 yılından bu yana DEAŞ'a yönelik bin 316 operasyon düzenlendiği ve 2 bin 733 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?