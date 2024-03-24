Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti - Son Dakika
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Politika

Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti

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AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda yer almama kararı alıp kendi adaylarını çıkaran Yeniden Refah'a dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Fatih Erbakan'ın partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozetini bizzat takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tecrübeli siyasetçiyi AK Parti bünyesine dahil etti.

24.03.2024 15:00  Güncelleme: 15:04
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Yeniden Refah Partisi'nden seçilerek Meclis'e giren daha sonra partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti'nin "Yeniden İstanbul Mitingi"nde AK Parti'ye geçti. Pamukçu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı içinde yer almayacağını duyuran Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında soğuyan ilişkilerde yaşanan yeni gelişme AK Parti'nin İstanbul'daki mitingine damga vurdu. Partisini eleştirerek istifa eden eski Yeniden Refah Partili Suat Pamukçu, AK Parti saflarına katıldı.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak seçilerek TBMM'ye giren Suat Pamukçu 20 Şubat'ta partisinden istifa etmişti. Pamukçu, gerekçe olarak "partisinin kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmasını" göstermişti.

Pamukçu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."

SUAT PAMUKÇU KİMDİR?

Suat Pamukçu 1950 yılında Bayburt'ta doğdu. İlköğrenimini Bayburt Şair Zihni İlkokulunda; ortaokul ve lise öğrenimini Erzurum Lisesinde üstün başarıyla tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1975-1995 yılları arasında özel sektörde mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

20 ve 21. Dönemlerde Bayburt Milletvekili seçildi. TBMM KİT Komisyonu ve NATO Parlamenterler Asamblesi üyeliklerinde bulundu; Yasadışı Telefon Dinlemeleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. Fazilet Partisinin Anayasa Mahkemesince kapatılması nedeniyle Parlamento çalışmalarına Saadet Partisi milletvekili olarak devam etti.

21. Dönemde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah Partisi'nin Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah\'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti\'ye geçti

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SON DAKİKA: Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti - Son Dakika
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