RTÜK Başkanı: Medya, kaynağı belirsiz bilgilere yer vermemeli - Son Dakika
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Politika

RTÜK Başkanı: Medya, kaynağı belirsiz bilgilere yer vermemeli

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'de meydana gelen olaylara ilişkin olarak medyanın bilgi kirliliği ortamından uzak durması gerektiğini belirtti. Şahin, sosyal medyada yayılan asılsız iddialara itibar edilmemesi ve sadece resmi açıklamalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

02.07.2024 13:06
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'de meydana gelen olaylara yönelik, "Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'de meydana gelen olay sonrası Türkiye'de bulunan mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yayıldığı ve büyük bir bilgi kirliğinin yaşandığı ortamda gerçek olayın seyrini kimse tarafından görülmediğini ifade ederek, "Devletimizin yetkili birimleri anılan olaya ilişkin gerekli idari ve hukuki süreçleri titizlikle sürdürmektedir. İlgili mahkeme söz konusu olaya ilişkin yayın yasağı kararı almıştır. Konu hakkındaki çoğu sosyal medya kaynaklı yanlış bilgilere itibar edilmemesi, yalnız ve yalnız yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. Sosyal medyayı ustalıkla manipüle eden odakların oyununa gelmemek millet olarak faydamıza olacaktır. Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer verilmemelidir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: RTÜK Başkanı: Medya, kaynağı belirsiz bilgilere yer vermemeli - Son Dakika
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