Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında yaşanan arbede, TBMM Başkanı Şentop'u çileden çıkardı - Son Dakika
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Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında yaşanan arbede, TBMM Başkanı Şentop'u çileden çıkardı

05.05.2023 13:00

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Tımofeva'nın konuşması esnasında Ukrayna heyeti bayraklı gösteri girişiminde bulundu. Ortalığın bir anda karıştığı zirvede yaşananlara çok sinirlendiği dikkatlerden kaçmayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kime söz verildiyse o konuşacak. Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimine müdahale etti.

KONUŞMA SIRASINDA BAYRAK AÇTILAR

Ankara'da bir otelde düzenlenen zirvede, Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti, Timofeeva'nın arkasına geçerek bayrak ve aşırı milliyetçi örgüt Sağ Sektör (Pravıy Sektor) flamasını açtı ve Rusya aleyhine sloganlar attı. Rus heyetinin, Ukraynalıların bu eylemine engel olmaya çalışmasıyla iki taraf arasında kısa bir arbede yaşandı. Ukrayna Delegasyonu Başkanı Anna Purtova, Timofeeva'nın konuşması boyunca koltuğunu boş bıraktı.

Ukraynalı ve Rus yetkililerin birbirine girmesi TBMM Başkanı Şentop'u çok kızdırdı

ŞENTOP'TEN TEPKİ: DÜZENİ KİMSEYE BOZDURMAM

TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı heyetin bayraklı protestosuna müdahale etti. Toplantıya ara veren Şentop, çalışma düzenini bozan heyetin salondan dışarı çıkarılmasını istedi. Şentop, "Kime söz verdiysek o konuşacak burada. Bu toplantının huzurunu ve düzenini kimseye bozdurmam. Öyle bir niyeti olan varsa dışarı çıksın." ifadesini kullandı.

Ukraynalı ve Rus yetkililerin birbirine girmesi TBMM Başkanı Şentop'u çok kızdırdı

"SOKAK HAREKETLERİNE DÖNÜŞÜR"

Herkesin görüşünü ve fikrini sözleriyle ortaya koyabildiğini vurgulayan Şentop, "Buna bir mani yok ama eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar, parlamenter toplantısı olmaktan çıkar, sokak hareketlerine dönüşür." değerlendirmesinde bulundu. Şentop, bu eyleme müsaade etmediğinin altını çizerek, söz vermeden konuşmak isteyenlerin dışarıya çıkmasını istedi. Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Timofeeva'nın konuşması sona erene kadar Ukraynalı heyet, sözlü müdahalede bulunmaya devam etti.

Ukraynalı ve Rus yetkililerin birbirine girmesi TBMM Başkanı Şentop'u çok kızdırdı

Şentop'un konuşmasının ardından aile fotoğrafı çektirildi. Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

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Ankara'da olaylı toplantı! Ukraynalı ve Rus yetkililer birbirine girdi Ankara'da olaylı toplantı! Ukraynalı ve Rus yetkililer birbirine girdi

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Son Dakika Politika Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında yaşanan arbede, TBMM Başkanı Şentop'u çileden çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında yaşanan arbede, TBMM Başkanı Şentop'u çileden çıkardı - Son Dakika
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