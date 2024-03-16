Rusya'da Devlet Başkanlığı Seçimlerinde Olaylar Yaşandı - Son Dakika
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Politika

Rusya'da Devlet Başkanlığı Seçimlerinde Olaylar Yaşandı

Rusya'nın Volgograd bölgesinde bir oylama merkezinde molotof kokteyli atan kadın gözaltına alındı. Yekaterinburg kentinde ise sandığa yeşil boya dökmeye çalışan kadın polis tarafından engellendi. Rus telekomünikasyon şirketi Rostelecom, Merkezi Seçim Kurulu ile elektronik oylama sistemlerine 90 binden fazla siber saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

16.03.2024 15:34  Güncelleme: 15:37
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Rusya'nın Volgograd bölgesinde devlet başkanlığı seçiminin ikinci gününde bir oylama merkezinde molotof kokteyli atan kadın gözaltına alındı. Yekaterinburg kentinde ise sandığa yeşil boya dökmeye çalışan kadın polis tarafından engellendi. Rus telekomünikasyon şirketi Rostelecom, Merkezi Seçim Kurulu ile elektronik oylama sistemlerine 90 binden fazla siber saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Rusya'da dün başlayan ve yarın sona erecek olan devlet başkanlığı seçimleri için halk sandık başına giderken, bazı oy verme seçimleri protestolar devam ediyor. Seçimlerin adil olmadığını düşünen birçok kişi oy pusulalarının atıldığı sandıklara boya döküyor. Seçimin ikinci gününde Yekaterinburg kentteki bir spor salonunda bir kadın sandığa yeşil boya dökmek istedi, ancak Rus polisi hızla müdahale etti. Polise direnen kadın gözaltına alınırken, hakkında seçimleri engellediği gerekçesiyle dava açıldı. Volgograd bölgesinde ise bir kadın seçim merkezinde molotof kokteyli attı. Sandık çevresindeki alevler kısa sürede söndürülürken, eylemi gerçekleştiren kadın gözaltına alındı.

90 binden fazla siber saldırı

Rus telekomünikasyon şirketi Rostelecom'un Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Igor Lyapunov seçim güvenliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Seçim portallarının merkezlerine, Merkezi Seçim Komisyonu ve elektronik oylama sistemi kaynaklarına 90 binin üzerinde siber saldırı gerçekleşti" dedi. Saldırıların bugüne kadarki en büyük siber saldırı olduğunu vurgulayan Lyapunov, "Bu sayısı, bugüne kadar yapılan saldırıların 8 katı. Saldırılar Ukrayna'dan, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'daki IP adreslerinden gerçekleşiyor. Siber saldırıların profesyonelce gerçekleştirilmesi nedeniyle saldırılarda özel grupların görev aldığını anlayabiliyoruz" diye konuştu.

Putin'in adaylığını destekleyen Birleşik Rusya Partisi'ne siber saldırı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden adaylığını destekleyen Birleşik Rusya Partisi de siber saldırının hedefi oldu. Partiden yapılan açıklamada, "Birleşik Rusya, partinin tüm elektronik hizmetlerine yönelik geniş çaplı siber saldırılar tespit ediyor. Birleşik Rusya'nın dijital hizmetlerinin kritik altyapısına destek amacıyla, bazı çalışmalar geçici olarak askıya alındı. Partinin merkez yürütme komitesinin uzmanları, Roskomnadzor (Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu) ve bilgi güvenliği ortaklarıyla birlikte saldırıları püskürtüyor" ifadeleri kullanıldı.

Seçime katılım oranı yüzde 40'ı aştı

Rusya Merkezi Seçim Komisyonuna göre ülke genelinde seçime katılım oranı Moskova saatiyle 13.32 itibarıyla yüzde 40'ı aştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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