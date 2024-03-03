Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eleştirdiği yüksek hızlı trenle Sivas'a geldi - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eleştirdiği yüksek hızlı trenle Sivas'a geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eleştirdiği yüksek hızlı trenle Sivas\'a geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım törenine katılmak üzere Ankara'dan Sivas'a, daha önceleri eleştirdiği yüksek hızlı trenle geldi. Karamollaoğlu, eleştirdiği tren için gelen eleştirilere cevap vererek, 'Ben aptal değilim elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım' dedi. Ayrıca Karamollaoğlu, hızlı trenin Sivas'a yeni bir iş imkanı tanımadığını ve Sivas'ın nüfusunun neden azaldığının tedbirlerle çözülmesi gerektiğini belirtti.

03.03.2024 13:30  Güncelleme: 13:35
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım törenine katılmak üzere Ankara'dan Sivas'a, daha önceleri eleştirdiği yüksek hızlı trenle geldi.

Kentte bir restoranda basın mensupları ve partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, açıklamalarda bulundu. Daha önceleri Sivas'ta düzenlediği mitingde Sivas'a yapılan yüksek hızlı tren için, "Bu hizmet değil, göçü hızlandırır" diyen Karamollaoğlu, eleştirdiği ve dün kullandığı yüksek hızlı tren için gelen eleştirilere cevap verdi. Karamollaoğlu, "'Hem hızlı trene karşı olacaksın hem de Sivas'a hızlı trenle geleceksin.' Ben aptal değilim elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım" dedi.

"Hızlı tren Sivas'a yeni bir iş imkanı tanımıyor" diyen Karamollaoğlu, "İstihdam imkanı tanımıyor. 1939'larda diğer tren yolu Sivas'a kadar gelmişti. Onunla birlikte cer atölyesi kuruldu. 7 bin 500 kişinin çalışmasına imkan verildi. Hızlı tren Sivas'a geldi. 7 bin 500 hiç oldu. Ben Devlet İstatistik Enstitüsü'nün raporlarına bakıyorum. 1950'lerde Sivas 12 milletvekili çıkartabiliyordu. Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisiydi. Benim seçildiğim dönemde 450 milletvekilinden 9'u Sivas'tan çıktı. 91 seçimlerinde bu 9 milletvekilinin, ittifak yapıldığı için 5'i Sivas'tan çıktı. 94 seçimlerinde de aynısı oldu. Şimdi milletvekili sayısı 600'e çıktı, Sivas'ın payına düşen 5 milletvekili. Allah'tan korun be. Sivas'a hizmet kim siz kimsiniz" ifadelerine yer verdi.

"Ben hızlı trenin kendisine karşı değilim ki, önceliğine karşıyım"

"Onun için demiştim 'Sivas'a hızlı treni getirirseniz Sivas'tan kaçış hızlanır ve kolaylaşır.' Ben de hızlı trene bindim Sivas'a geldim" açıklamasında bulunan Karamollaoğlu, "Elbette böyle bir imkan varken ben bu imkanı rafa kaldıracak değilim. Ben hızlı trenin kendisine karşı değilim ki, önceliğine karşıyım. Öncelik Sivas'ta yeni istihdam imkanı sağlayacak yatırımlara verilmeliydi. Sivas'ın merkez nüfusu 350 bin civarında. Toplam nüfus yaklaşık 650 bin civarında. Bir zamanlar Türkiye'nin nüfusu 35 milyonken Sivas'ın nüfusu 700 bine kadar çıkmış. Ne oldu da birdenbire Sivas boşaldı. Bunun tedbirini almakla mükellefiz. 'Hem hızlı trene karşı olacaksın hem de Sivas'a hızlı trenle geleceksin.' Ben aptal değilim elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ankara, Sivas, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eleştirdiği yüksek hızlı trenle Sivas'a geldi - Son Dakika

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