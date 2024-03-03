Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eleştirdiği yüksek hızlı trenle Sivas\'a geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım törenine katılmak üzere Ankara'dan Sivas'a, daha önceleri eleştirdiği yüksek hızlı trenle geldi.
Kentte bir restoranda basın mensupları ve partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, açıklamalarda bulundu. Daha önceleri Sivas'ta düzenlediği mitingde Sivas'a yapılan yüksek hızlı tren için, "Bu hizmet değil, göçü hızlandırır" diyen Karamollaoğlu, eleştirdiği ve dün kullandığı yüksek hızlı tren için gelen eleştirilere cevap verdi. Karamollaoğlu, "'Hem hızlı trene karşı olacaksın hem de Sivas'a hızlı trenle geleceksin.' Ben aptal değilim elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım" dedi.
"Hızlı tren Sivas'a yeni bir iş imkanı tanımıyor" diyen Karamollaoğlu, "İstihdam imkanı tanımıyor. 1939'larda diğer tren yolu Sivas'a kadar gelmişti. Onunla birlikte cer atölyesi kuruldu. 7 bin 500 kişinin çalışmasına imkan verildi. Hızlı tren Sivas'a geldi. 7 bin 500 hiç oldu. Ben Devlet İstatistik Enstitüsü'nün raporlarına bakıyorum. 1950'lerde Sivas 12 milletvekili çıkartabiliyordu. Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisiydi. Benim seçildiğim dönemde 450 milletvekilinden 9'u Sivas'tan çıktı. 91 seçimlerinde bu 9 milletvekilinin, ittifak yapıldığı için 5'i Sivas'tan çıktı. 94 seçimlerinde de aynısı oldu. Şimdi milletvekili sayısı 600'e çıktı, Sivas'ın payına düşen 5 milletvekili. Allah'tan korun be. Sivas'a hizmet kim siz kimsiniz" ifadelerine yer verdi.
"Ben hızlı trenin kendisine karşı değilim ki, önceliğine karşıyım"
"Onun için demiştim 'Sivas'a hızlı treni getirirseniz Sivas'tan kaçış hızlanır ve kolaylaşır.' Ben de hızlı trene bindim Sivas'a geldim" açıklamasında bulunan Karamollaoğlu, "Elbette böyle bir imkan varken ben bu imkanı rafa kaldıracak değilim. Ben hızlı trenin kendisine karşı değilim ki, önceliğine karşıyım. Öncelik Sivas'ta yeni istihdam imkanı sağlayacak yatırımlara verilmeliydi. Sivas'ın merkez nüfusu 350 bin civarında. Toplam nüfus yaklaşık 650 bin civarında. Bir zamanlar Türkiye'nin nüfusu 35 milyonken Sivas'ın nüfusu 700 bine kadar çıkmış. Ne oldu da birdenbire Sivas boşaldı. Bunun tedbirini almakla mükellefiz. 'Hem hızlı trene karşı olacaksın hem de Sivas'a hızlı trenle geleceksin.' Ben aptal değilim elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım" dedi. - SİVAS
Son Dakika › Politika › Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eleştirdiği yüksek hızlı trenle Sivas'a geldi - Son Dakika
Eskişehir'de düzenlenen Akil Gençler Platformu organizasyonuna katılan AK Parti adayları, kentteki sorunları ve seçim vaatlerini açıkladı. Nebi Hatipoğlu, Özkan Alp ve Hamid Yüzügüllü, Eskişehir'in büyümesi, hizmet eşitliği, çevre sorunları ve spor alanlarına destek gibi konuları ele aldı.
Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Antalya Diplomasi Forumu'nda MIKTA'nın etkinliğine katıldı. Bozay, Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen kalkınma işbirliği konusundaki etkinliğe katıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türk üniversitelerinden mezun olan yabancı öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde önemli roller üstlendiklerini belirtti. Özvar, farklı kültürlerin birlikte yaşamasının bir zenginlik kaynağı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de edinilen kültürel bilgilerle ülkeler arasında daha etkili ilişkiler kurulabileceğini ifade etti. Ayrıca, YÖK Başkanı, Türkiye'nin çeşitli ülkelerle kültürel, bilimsel ve teknolojik işbirliklerini güçlendirdiğini ve bu işbirliklerinin daha da büyük işbirliklerine yol açtığını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette sosyal projeler ve yatırımlar hakkında bilgi alındı.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.
Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Mudanya'nın caddelerinde köylerinde halkla içiçe olan Dinçer, Güzelyalı Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret etti. İlçenin sorunlarını tespit ettiklerini söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 'Zaten sorunlar belli. Ancak, sorun varsa çözüm de var. Çözümü isteyecek ve çözümün peşinde koşacak insanlara ihtiyaç var biz de geldik. Sorunların peşinde koşup çözüm üreteceğiz. Kurumlarla ve vatandaşla barışık herkesin belediyesi olacağız. Merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yatırımları getireceğiz' dedi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının tespiti için çalışmalar sürdürülüyor. Yapılan şok uygulamalarda 15 bin 158 kişi sorgulandı ve 3 bin 195 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 6 şüpheli yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için şehri engelsiz hale getireceğini ve engellilere ücretsiz elektrikli tekerlekli sandalye ve mekan tahsis edeceklerini açıkladı. Bilden, engellilerin mutlu yaşaması gerektiğini vurgulayarak, söz verdiği projeleri hayata geçireceğini belirtti.
AK Partili Metin Külünk, Avrupa Birliği ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın iptal edilmesi çağrısında bulundu. Külünk, "Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir. Anadolu'da bütün eski devletler göç dalgası ile çökmüştür unutmayın" dedi. Külünk'ün çağrısına destek veren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ "Sayın Metin Külünk ile siyasi duruşlarımız hep farklı oldu. Ancak vatanımız olmaz ise siyasi görüşümüzün anlamı olmaz" ifadelerini kullandı.
Alman askeri yetkililerin, Taurus füzelerinin Ukrayna’ya verilmesini ele aldıkları toplantının ses kaydının Ruslar tarafından basına sızdırılmasının yankıları sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?