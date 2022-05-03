Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı

03.05.2022 17:16
Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı

SAMSUN (İHA) – MHP Samsun İl Başkanlığı ve Samsun Ülkü Ocakları 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü Atatürk Anıtı'nda kutladı.

SAMSUN (İHA) – MHP Samsun İl Başkanlığı ve Samsun Ülkü Ocakları 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü Atatürk Anıtı'nda kutladı.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın da katıldığı kutlamada anıta çelenk bırakıldı. Başkan Karapıçak katılımcılara seslenerek Türkçülük Günü'nü kutladı. Ardından Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar bir konuşma yaptı.

Başkan Yaşar, "Bundan tam 78 yıl önceydi. Zaman 3 Mayıs 1944'ün Çarşamba gününe sabitlenmiş, Türk milletinin fikir ve aksiyon adamlar birlik olmuş ve bir mücadelenin başlangıcının temelini atmışlardır. 3 Mayıs 'Milliyetçiler Günü' sıradan bir günden ibaret olmamakla birlikte, aynı zamanda bir fikri düşüncenin ve dik duruşun simgesi olmuştur. Türk milleti olarak tarih sahnesindeki mücadelemiz her devrin adamı olmak yerine, her devirde milli menfaatler doğrultusunda yaptığımız mücadelelerle kayıt altına alınmıştır. Bu bağlamda 3 Mayıs da bu milli ruhun bir tecelli ediliş şekildir desek yanılmayız. O gün, Başbuğumuz Alparslan Türkeş bey, Hüseyin Nihal Atsız Bey, Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaş Fer, Nurullah Barıman, Nejdet Sancar, Cebbar Şenel, Cemal Oğuz Öcal ve ebedi istirahatgahı Samsunumuzda bulunan Fethi Tevetoğlu ve beraberindeki arkadaşlarıyla birer sembol olarak hafızlarımıza ebedi olarak gurur menbaı gibi kazınmışlardır. 2. Dünya Savaşı döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasına yön vermekte zorlanan ve milletimizi büyük bir tehlikenin eşliğine sürükleyen Milli Şef hükümeti çareyi bir grup vatansevere ders vermekte görmüş, fakat bunu başaramamıştır" dedi. - SAMSUN

Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı
Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı
Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı
Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı
YORUMLAR
500
Bisikletli grup Atatürk'ün doğduğu evden aldığı toprağı Samsun'a götürüyor Bisikletli grup Atatürk'ün doğduğu evden aldığı toprağı Samsun'a götürüyor İstanbul, Büyük Samsun Buluşması'na ev sahipliği yapacak İstanbul, Büyük Samsun Buluşması'na ev sahipliği yapacak

Ülkü Ocakları, Türkçülük, Samsun, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Camdan sarkarak canlı yayın yapıyorlardı, fırına çarptılar!
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:24 Yaralı halde annesini aradı: Sırtımdan vuruldum, sakın babama söyleme
16:21 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
16:01 Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere soruşturma
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 17:22:08. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement