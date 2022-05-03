Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – MHP Samsun İl Başkanlığı ve Samsun Ülkü Ocakları 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü Atatürk Anıtı'nda kutladı.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın da katıldığı kutlamada anıta çelenk bırakıldı. Başkan Karapıçak katılımcılara seslenerek Türkçülük Günü'nü kutladı. Ardından Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar bir konuşma yaptı.

Başkan Yaşar, "Bundan tam 78 yıl önceydi. Zaman 3 Mayıs 1944'ün Çarşamba gününe sabitlenmiş, Türk milletinin fikir ve aksiyon adamlar birlik olmuş ve bir mücadelenin başlangıcının temelini atmışlardır. 3 Mayıs 'Milliyetçiler Günü' sıradan bir günden ibaret olmamakla birlikte, aynı zamanda bir fikri düşüncenin ve dik duruşun simgesi olmuştur. Türk milleti olarak tarih sahnesindeki mücadelemiz her devrin adamı olmak yerine, her devirde milli menfaatler doğrultusunda yaptığımız mücadelelerle kayıt altına alınmıştır. Bu bağlamda 3 Mayıs da bu milli ruhun bir tecelli ediliş şekildir desek yanılmayız. O gün, Başbuğumuz Alparslan Türkeş bey, Hüseyin Nihal Atsız Bey, Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaş Fer, Nurullah Barıman, Nejdet Sancar, Cebbar Şenel, Cemal Oğuz Öcal ve ebedi istirahatgahı Samsunumuzda bulunan Fethi Tevetoğlu ve beraberindeki arkadaşlarıyla birer sembol olarak hafızlarımıza ebedi olarak gurur menbaı gibi kazınmışlardır. 2. Dünya Savaşı döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasına yön vermekte zorlanan ve milletimizi büyük bir tehlikenin eşliğine sürükleyen Milli Şef hükümeti çareyi bir grup vatansevere ders vermekte görmüş, fakat bunu başaramamıştır" dedi. - SAMSUN