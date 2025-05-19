Sanchez\'den İsrail Çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Ukrayna'yı işgal eden Rusya gibi uluslararası etkinliklerden men edilmesi çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Ukrayna'yı işgal eden Rusya gibi uluslararası etkinliklerden men edilmesi çağrısında bulundu. Sanchez, "Kültürel etkinliklerde bile çifte standarda izin veremeyiz. Üç yıl önce Rusya'dan Ukrayna'yı işgal ettikten sonra uluslararası yarışmalardan çekilmesi ve örneğin Eurovision'a katılmaması istendiğinde kimsenin şok olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla İsrail'e de bu yapılmalı" dedi.

İspanya, geçtiğimiz yıl Filistin devletini tanımış ve 2023 yılında İsrail'e silah satışını durdurmuştu. - MADRİD