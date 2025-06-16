Sanders\'dan Netanyahu\'ya Suçlama

ABD'li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD- İran arasındaki nükleer müzakereleri sabote etmekle suçlayarak, "Netanyahu, İran'a saldırarak bu savaşı başlattı. İran'ın baş nükleer müzakerecisi Ali Shamkhani'ye suikast düzenledi ve ABD-İran arasındaki nükleer müzakereleri kasten sabote etti" ifadelerini kullandı.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD-İran arasındaki nükleer müzakereleri sabote etmekle suçladı. Sanders, "Netanyahu, İran'a saldırarak bu savaşı başlattı. İran'ın baş nükleer müzakerecisi Ali Shamkhani'ye suikast düzenledi ve ABD-İran arasındaki nükleer müzakereleri kasten sabote etti" ifadelerini kullandı.

Askeri ve mali destek uyarısı

Senatör Sanders, ABD'nin İsrail'in başlattığını öne sürdüğü bu yeni savaşta yer almaması gerektiğini belirterek, "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemelidir" dedi. - WASHINGTON