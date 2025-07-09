Sanders: Netanyahu Savaş Suçlusu - Son Dakika
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Politika

Sanders: Netanyahu Savaş Suçlusu

Sanders: Netanyahu Savaş Suçlusu
09.07.2025 11:04
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Senatör Bernie Sanders, Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendirerek eleştirdi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye ziyaretine tepki göstererek, "Donald Trump ve Kongre'nin bu hafta ağırladığı adam, modern tarihin canavarlarından biri olarak hatırlanacak bir savaş suçlusu" ifadelerini kullandı.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü ve 57 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü bir dönemde Washington'a gerçekleştirdiği ziyareti eleştirdi. Sanders sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ve Kongre üyeleri Başbakan Binyamin Netanyahu için kırmızı halı sererken, Netanyahu'nun Gazze'deki sivillerin sistematik olarak öldürülmesi ve aç bırakılması nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlusu olarak suçlandığını hatırlayalım. Bu savaş suçları bugün de devam ediyor" ifadelerini kullandı. Sanders, Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de en az 17 bin çocuğun yaşamını yitirdiğini, 25 bin çocuğun da yaralandığını vurguladı.

"İnsanlar açlıktan ölüyor, yardım almaya çalışırken vuruluyor"

İsrail'in aylardır Gazze'ye yardım girişini engellediğini belirten Sanders, bu durumun bölgede büyük bir açlık krizine yol açtığını ifade etti. Son 6 haftada sınırlı miktarda yardım girişine izin verildiğini, ancak İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) destekli yardım dağıtım sistemini devre dışı bırakarak özel bir vakıf aracılığıyla dağıtım yapmaya çalıştığını söyleyen Sanders, sözde yardım noktalarında İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda da 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 4 binden fazla kişinin ise yaralandığını hatırlattı.

"Ölüm tarlalarında sivillere ateş açılıyor"

İsrail gazetesi Haaretz'e konuşan askerlerin açıklamalarına da yer veren Sanders, bu noktalarda görev yapan İsrail askerlerinin silahsız sivillere ateş açma emri aldığını ve çoğu zaman hiçbir karşılık olmadan ağır silahlarla sivillerin hedef alındığını belirtti. Sanders, bir İsrail askerinin, "Burası bir ölüm tarlası, karşıdan ateş edildiğini hiç duymadım. Düşman yok, silah yok" sözlerine yer verdi.

"Netanyahu modern tarihin canavarlarından biri olarak anılacak bir savaş suçlusu"

Gazze'deki hastanelerin yetersiz kaldığını ve bölgeye yakıt girişinin engellenmesiyle birlikte jeneratörlerin çalışamaz hale geldiğini belirten Sanders, bunun ambulansların, su sistemlerinin ve hayat kurtaran cihazların devre dışı kalmasına neden olduğunu söyledi. Ayrıca Netanyahu hükümetinin bebek mamalarının girişini engellediğini de vurgulayan Sanders, "Anneler çocuklarının açlıktan yavaş yavaş ölümünü izliyor" ifadelerini kullandı. Sanders açıklamasının sonunda, "Donald Trump ve Kongre'nin bu hafta karşıladığı adam, modern tarihin canavarlarından biri olarak hatırlanacak bir savaş suçlusu" ifadelerine yerdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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