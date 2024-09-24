Şanlıurfa'da Altyapı Sorunları Giderilmeli

Politika

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, kendi seçim bölgesi Şanlıurfa'da altyapı yetersizliğinin giderilmesini istedi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, altyapı eksikliğine dikkati çekerek, her yağmur sonrasında Şanlıurfa'yı sel bastığını söyledi.

Yağmur tahliye hatlarının derinleştirilmemesinin sel felaketine davetiye çıkardığını dile getiren Şenyaşar, "Bütçe yetersizliği gerekçe gösterilerek Suruç'taki T-5 tahliye hattı derinleştirilmiyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Yağmur ve sel felaketleri fıstık üreticilerini de zarara soktu. Binlerce ton fıstık yok oldu." dedi.

Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa'daki altyapı sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti.