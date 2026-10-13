Sarıgöl Başkanı Akdeniz çekirdeksiz üzüm üreticilerinin sorunlarını meclise taşıdı - Son Dakika
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Sarıgöl Başkanı Akdeniz çekirdeksiz üzüm üreticilerinin sorunlarını meclise taşıdı

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Sarıgöl Başkanı Akdeniz çekirdeksiz üzüm üreticilerinin sorunlarını meclise taşıdı
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında Soma’daki maden göçüğünde hayatını kaybeden işçiler anıldı, okullardaki saldırılar kınandı. Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, çekirdeksiz Sultaniye üzümü üreticilerinin sorunlarını gündeme getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda Soma'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden işçiler anılırken, okullardaki saldırılar kınandı. Toplantıda Sarıgöl'ün çekirdeksiz Sultaniye üzüm üreticileri ile zeytin üreticilerinin yaşadığı sorunlar da gündeme taşındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı, Başkanvekili Yağız Kaya başkanlığında Belediye Kültür Sitesi içerisindeki Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oylandı.

Toplantının açılışında konuşan Başkanvekili Yağız Kaya, Soma'da meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden işçileri andı. Turgutlu ve İstanbul'da okullarda yaşanan saldırıları kınayan Kaya, Akhisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 11 kişi için de başsağlığı dileklerini iletti.

Sarıgöl'ün üzüm üreticilerinin sorunları gündemde

Gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, ilçenin temel geçim kaynaklarından olan çekirdeksiz Sultaniye üzümünde üreticilerin yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdi. Üreticilerin bu yıl ciddi mağduriyet yaşadığını belirten Akdeniz, sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu.

Leziz Akhisar Festivali'ne davet

Meclisin ikinci oturumunda önergeler ele alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, önergeler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Dilek ve temenniler bölümünde Dünya Öğretmenler Günü kutlanırken, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı ile Soma'daki maden kazasında hayatını kaybedenler anıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajlarının da paylaşıldığı toplantıda, Akhisar'da 16-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ikinci Leziz Akhisar Festivali için davette bulunuldu.

Görüşmelerde zeytin üreticilerinin yaşadığı sorunlar da gündeme getirilirken, Manisa Kent Konseyi'nin yeni dönem çalışmaları hakkında meclise bilgi verildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 10 Kasım saat 18.00'de yapılması kararlaştırılırken, toplantı sona erdi.

Kaynak: İHA
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