Sarıgül'den 23 Nisan Mesajı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis'in, milli iradenin tecelligahı, demokratik rejimin kalbi olduğunu, bu düşüncenin vatandaşların günlük yaşamına yansımadığında sadece duvarda bir yazı olarak kalacağını söyledi.

Milli iradenin hiçe sayıldığı bir ülkede egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olmayacağını dile getiren Sarıgül, "Bir ülkede kusursuz ve noksansız demokrasi varsa, Meclis devre dışı bırakılmıyorsa, fabrika sahibinin çocuğuyla fabrikada çalışan bir emekçinin çocuğu aynı okula gidiyorsa egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğu bir Türkiye özlemiyle çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı'nı kutluyorum." dedi.