CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'daki Türk Kızılay maden suyu fabrikasının cirosundan Erzincan İl Özel İdaresine yüzde 15 pay ayrılmasını talep etti.
Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Kızılayın Türkiye için önemine dikkati çekti.
Türk Kızılayın Erzincan'da maden suyu fabrikası bulunduğunu anımsatan Sarıgül, "Soda fabrikasının cirosundan can Erzincan Özel İdaresine, Erzincan'ın sosyal hizmetlerine kullanılmak üzere yüzde 15 pay mutlaka ayrılmalı." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Sarıgül'den Kızılay'a Pay Talebi - Son Dakika
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