Saygılı'dan Özel'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Saygılı'dan Özel'e Sert Tepki

Saygılı\'dan Özel\'e Sert Tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, Özel'in sokak çağrısını eski Türkiye'nin karanlık dönemine benzetti.

21.03.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına sert tepki gösterdi. Başkan Saygılı, "Bir siyasi figür, aymazca davranarak artık eski Türkiye'nin karanlık dönemlerinde kalmış bir sokak çağrısında bulundu" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıktı. Başkan Saygılı, "Türkiye, gayrimeşru yollardan ve demokrasi rotasından saparak sokaklarda korsan arayışlara girenler yüzünden yıllarca enerjisini, kaynaklarını ve en önemlisi gençlerini sebepsiz yere yordu, harcadı. Dün, satın alınmış delegelerin ve ipotek edilen iradelerin desteğiyle koltuk bekçiliği yapan bir siyasi figür; sorumsuzca, aymazca davranarak artık eski Türkiye'nin karanlık dönemlerinde kalmış bir sokak çağrısında bulundu. İçinde besledikleri suçluluk duygusundan ötürü bağımsız yargının sonuçlanmasını bekleyemedi. Demokrasi kültürüne sadık kalmayarak iletişimi değil çatışmayı tercih etti. Gencecik insanları, aralarına provokatörler gireceğini bile bile istismar ederek sokaklara sürdü. Polislerimizin yaralanmasına sebep oldu" dedi.

"Gücümüzü 'Terörsüz Türkiye' için harcayacağız"

Başkan Saygılı açıklamasının devamında, "Temiz siyaseti, toplumumuzun zihin ve vicdanını bulanıklaştıran dezenformasyon çarklarını çalıştırdı. İşte bu sorumsuz tavırlara Türkiye'nin sabredecek gücü yoktur. Gücümüzü 'Terörsüz Türkiye' için harcayacağız. Gücümüzü toplumsal kardeşlik, ekonomik kalkınma, teknoloji ve bilimde ilerleme için kullanacağız. Kendi çıkarları için milleti kullananlardan değil, milletin ve devletin ali çıkarları için Türkiye Yüzyılı yoluna baş koyanlardan olacağız. Milletimiz ak ile kara arasındaki farkı görecek, bilecek ve buna göre takdir edecek ferasettedir" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, AK Parti, Türkiye, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Saygılı'dan Özel'e Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı

15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:31:59. #7.13#
SON DAKİKA: Saygılı'dan Özel'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement