Seçer, Bakan Kirişçi'ye projeleri anlatarak destek istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Seçer, Bakan Kirişçi'ye projeleri anlatarak destek istedi

14.04.2022 16:37
Seçer, Bakan Kirişçi'ye projeleri anlatarak destek istedi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile bir araya gelerek, Bozyazı'da yapılması öngörülen katı atık tesisi, Pamukluk Barajı içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi projelerini görüştü.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile bir araya gelerek, Bozyazı'da yapılması öngörülen katı atık tesisi, Pamukluk Barajı içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi projelerini görüştü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vahap Seçer, Ankara'da bir dizi temasta bulunarak, Mersin'e yapılacak yatırım ve projelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Seçer, beraberindeki bürokratların da olduğu bir heyetle metro finansmanı da dahil olmak üzere Mersin'e yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili başkentte bir dizi görüşme yaptı.

Bakan Krişçi'den destek istedi

Tarım ve Orman Bakanlığı görevine yeni atanan Vahit Kirişci'yi makamında ziyaret eden Başkan Seçer, Kirişci'ye ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi. Ziyarette; Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve yapacağı projeler ile uzun süredir bekleyen tahsis talepleri ve iş birliği projeleri konuşuldu.

Başkan Seçer ve beraberindekiler, Orman Genel Müdürlüğünün önceki yıllarda kamu yararı olduğunu belirttiği ve ön izin verdiği JICA Kredisi için onay da alınan, bölgenin katı atık sorununu kökten çözecek olan Bozyazı'ya yapılacak Entegre Katı Atık Yönetim Projesi ile ilgili bilgileri de aktardı. Halen Silifke'ye taşınan ve yapımı halinde kış nüfusu yaklaşık 120 bin olan ancak özellikle yaz aylarında nüfusu çok artan Bozyazı, Anamur ve Aydıncık'a hizmet edecek olan bu tesisin yapılmasının öngörüldüğü Bozyazı Gözce Mahallesi Dereboyu mevkiinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan araştırmalarda AB normlarına uygun ve belirlenen kriterleri taşıyabilen tek yer olduğuna dikkat çekilen görüşmede, bu alanın kullanılmak üzere Orman Bölge Müdürlüğünden Büyükşehir Belediyesi adına izni talep edildi.

Pamukluk içme suyu isale hattı

Bakan Kirişçi'ye, su tutmaya başlayan Pamukluk Barajından Mersin'e içme suyu temin edileceğini hatırlatan Seçer, proje bileşenlerinden olan iletim tünelinin inşaatının tamamlandığını, ancak isale hattı, arıtma tesisi ve ana su deposu yapılarına ait ihale ve inşaata dair herhangi bir gelişme olmadığını belirtti. Seçer, Mersin'de hızla artan nüfusun da göz önünde bulundurulması halinde; önümüzdeki yıllarda kentte su arzında yaşanabilecek yetersizliğin önüne geçilmesi için isale hattı ve kamulaştırma süreçlerinin zaman yitirmeden başlatılması gerektiğini de söyledi.

Aydıncık Arıtma Tesisi de görüşüldü

Başkan Seçer, Bakan Kirişci'ye Aydıncık Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili de bilgi verdi. Cumhuriyet Mahallesinde orman sahası içerisindeki alan için 49 yıl süreli orman kesin izni verildiğini belirten Seçer, ancak bu sahanın topografik yapısından kaynaklı oldukça eğimli olduğuna ve bu sebeple de atıksu arıtma tesisi inşasına uygun halde düzenlenebilmesi için telafisi güç ekonomik sorunlar oluşabileceğine dikkat çekti. Bu sebeple atıksu arıtma tesisine alternatif yer olarak Hacıbahattin Mahallesinde orman parseli içerisinde yeni bir alan bulunduğunu belirten Seçer, bu alanla ilgili de Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne yazı yazılarak başvuruda bulunulduğunu hatırlattı. Seçer, Aydıncık merkez mahallelerinde yapılan kanalizasyon sisteminin atıl kalmaması, çevrenin korunması için atıksu arıtma tesisinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Seçer, Hacıbahattin Mahallesinde atıksu arıtma tesisinin yeni yeri için proje ve orman izin çalışmalarının hızlandırılmasının uygun olacağını ifade etti. - MERSİN

YORUMLAR
500
Seçer: 'Göçmen'deki katlı kavşağı 4 milyon 294 bin dolara mal ettik' Seçer: 'Göçmen'deki katlı kavşağı 4 milyon 294 bin dolara mal ettik'

Vahap Seçer, Bozyazı, Ankara, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Seçer, Bakan Kirişçi'ye projeleri anlatarak destek istedi - Son Dakika


Son Dakika
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:31:54. #1.12#
SON DAKİKA: Seçer, Bakan Kirişçi'ye projeleri anlatarak destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement