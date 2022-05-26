Seçer: " Metro inşaatı ilerliyor" - Son Dakika
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Seçer: " Metro inşaatı ilerliyor"

26.05.2022 17:47
Seçer: " Metro inşaatı ilerliyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Metro inşaatının başladığını ve çalışmaların öz kaynaklarla ilerlediği bilgisini vererek, "Bu ay ikinci hak ediş ödenecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Metro inşaatının başladığını ve çalışmaların öz kaynaklarla ilerlediği bilgisini vererek, "Bu ay ikinci hak ediş ödenecek. Daha hızlı olamaz mı? Aslında daha hızlı olacak" dedi.

Seçer, sivil toplum örgütü temsilcileriyle katıldığı bir toplantıda hayata geçirdikleri projeler ve yatırımları anlattı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 3'üncü yılını tamamladığını anımsatan Seçer, "Koltuğa oturduktan kısa süre sonra, kendimi 30 yıldır orada görev yapan bir görevli gibi hissettim. Bu bir duygu. Bu duyguyu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü kenti tanıyıp biliyorum. Kentin son yıllarında tüm sorunların içinde olmuşum. Ben 2007-2019 yılları arasında o 12 yıl ya milletvekiliydim ya da halkın sorunlarıyla ilgiliydim. Bu rahatlatıcı unsur oldu ve sorunlara çok daha hakim olma ve müdahale imkanı sağladı" diye konuştu. Süreç içerisinde pandemiyi de yaşadıklarını söyleyen Başkan Seçer, sosyal politikalara büyük önem verdiklerini, bu çalışmaların seçim bildirisinde de yer aldığını söyledi. Seçer, "Özellikle sosyal politikalar konusunda ağırlıklı bir belediyecilik anlayışı ve ilk işe sosyal politikalarla başlamamız pandemi ile çakıştı. Bu konuda en iyi sınav veren belediyelerin başında Türkiye'de Mersin Büyükşehir Belediyesi geliyor" diye konuştu.

"Elinizi taşın altına koyarak marka kent olunuyor"

Metro inşaatının başladığını ve devam ettiğini anımsatan Başkan Seçer, çalışmaların öz kaynaklarla ilerlediği bilgisini paylaşarak, "Bu ay ikinci hak ediş ödenecek. Daha hızlı olamaz mı? Aslında daha hızlı olacak. Şu anda ona engel sadece bizim finansman kullanamamamız değil. Doğal olarak sözleşme yaptı bu firma, her şeyi garanti altına aldı. İnşaat başladı ve bu proje gerçekleşir. Neden? Çünkü yaptığımız çok keşfedilmemiş, ne olacağı belli olmayan bir proje değil. Marka kentlerin 150 yıl önce yaptığı projeleri biz 150 yıl sonra yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Seçer, Mersin'i markalaştıracak yatırımlarda herkesin el birliği yapması gerektiğini belirterek, "En modern toplu taşımayı sağlayacaksınız, kültürünüz sanatınız, bir simgeniz, sembol yapınız olacak, standardınız yüksek olacak, imarınız çarpık olmayacak, sokaklar temiz olacak. Marka kent böyle olunuyor, elinizi taşın altına koyarak olunuyor" şeklinde konuştu. Başkan Seçer, metro yapımında Büyükşehir Belediyesinin mali bütçe konusunda iyi olduğunu ancak bürokraside zaman kaybedildiğini sözlerine ekledi.

"Şu anda 6 bin 75 metrelik 3. Çevre Yolu yapılıyor"

Grup yolları hakkında da konuşan Başkan Seçer, "Kent içi ve bize bağlı çevre grup yollarında son bir yıldır çok ciddi atak yaptık. Yaptığımız işi kaliteli yapmak istiyoruz ve bu konuda epey yol aldık. Anamur'da yol çalışmamız var ve ilçemiz için çok önemli bir proje. Mersin merkezde de var. Şu anda 6 bin 75 metrelik 3. Çevre Yolu yapılıyor. 4. Çevre Yolunu bitirdik. Yine Tarsus merkezde çalışmalarımız var. Her noktada grup yollarında çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinde sosyal projeleri öncelediklerini vurgulayarak, 'Hamile Bakım Sütü', 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim', 'El Bebek Gül Bebek', 'Evde Sağlık ve Bakım', 'Dosthane' gibi hayata geçirdikleri önemli sosyal projeleri anlattı. Seçer, "Samimiyetimle söylüyorum; Türkiye'de sosyal belediyecilik konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi örnek gösterilen bir belediye haline gelmiştir" ifadesini kullandı. - MERSİN

Seçer: Metro inşaatı ilerliyor
Seçer: Metro inşaatı ilerliyor

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Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Türkiye, Mersin, Politika, Son Dakika

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