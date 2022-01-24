Sedef Kabaş tutuklanmıştı! Bir ceza da RTÜK'ten geldi - Son Dakika

RTÜK kararını sosyal medya hesabından duyuran RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, "İşte düşünce özgürlüğü, işte ifade özgürlüğü" ifadelerini kullandı.
Taşçı'nın paylaşımı şöyle:
- RTÜK, Sedef Kabaş'ın sözleriyle "toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla Tele 1'e % 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Uğur Dündar'ın RTÜK Başkanı Şahin'i eleştirmesi nedeniyle de %3 idari para cezasına oyçokluğuyla hükmedildi.
- RTÜK kararı uyarınca Demokrasi Arenası programı 5 kez yayınlanamayacak. Program 1 aylığına kapatılmış oldu! Aynı dönemde Uğur Dündar da ne TELE1'de ne de başkaca bir kanalda program yapamayacak. İşte düşünce özgürlüğü, işte ifade özgürlüğü. Siz misiniz RTÜK başkanını eleştiren
- TELE1 bu yıl içinde yasanın 8/1/b bendinden bir ceza daha alırsa bu kez kanalın yayını 10 gün boyunca durdurulacak; RTÜK'ün belirlediği yayınları yapacak. Kanal 3. Kez aynı maddeden ceza alırsa lisansı iptal edilecek. Yani fişi çekilecek ve kanalın ekranı tamamen karartılacak!
- Olağanüstü toplantıda, Selçuk Tepeli'nin ana haberde AKP Genel Başkanının icraatına yönelik eleştirileri nedeniyle Fox TV'ye "toplumda özgür kanaat oluşmasını" engellediği iddiasıyla % 3 idari para cezasına hükmedildi. Karar oyçokluğuyla alındı. Cezaların toplamı 6 milyon lira
- RTÜK, hükümetin son günlerde sanatçı, aydın ve gazetecileri hedef alan politikasının cezalandırıcı aparatına dönüştü. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile televizyonların özgürce yayıncılık yapması için ortam sağlaması gereken RTÜK, basın özgürlüğünün önündeki engele dönüştü.
RTÜK'ün CHP'li üyesi Okan Konuralp de sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamasında, oy çokluğuyla verilen cezalara tepki göstererek, "Hiç merak etmeyin! İklim değişecek, Akdeniz olacak. Gülümseyin!" dedi.