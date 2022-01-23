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Sedef Kabaş'un tutuklanması CHP'yi harekete geçirdi! "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunun kaldırılması için kanun teklifi hazırladılar - Son Dakika

Sedef Kabaş'un tutuklanması CHP'yi harekete geçirdi! "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunun kaldırılması için kanun teklifi hazırladılar

23.01.2022 14:44
Sedef Kabaş'un tutuklanması CHP'yi harekete geçirdi! "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunun kaldırılması için kanun teklifi hazırladılar

Gazeteci Sedef Akbaş, bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği hakaret içerikli sözleri nedeniyle tutuklandı. Bu gelişmenin ardından CHP, Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı.

Gazeteci Sedef Kabaş, önceki gün canlı yayında sarf ettiği sözler sonrasında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklandı. Bu gelişme sonrası CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi.

CHP, Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan kanun teklifi, TCK'de değişiklik yapıyor. Teklif, TCK'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

229. MADDENİN SUİSTİMAL EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜLER

Kanun teklifinin gerekçesinde, 299'uncu maddenin, "tarafsız, siyasi parti bağı bulunmayan" cumhurbaşkanları için tasarlandığı ifade edildi. Gerekçede, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 160 bin 169 kişi hakkında soruşturma açılması, 12 bin 881 kişinin mahkum edilmesinin, 299'uncu maddenin suistimalinin açık göstergesi olduğu savunuldu.

Kanun teklifinin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:
"Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu maddenin bir dünya görüşüyle ve bir yaşam biçimiyle adeta hesaplaşma aygıtı olarak kullanıldığına, muhaliflere yönelik başlayan cadı avının adeta simgesi haline geldiğine yönelik yoğun kanaatler mevcuttur. Ancak çok daha önemlisi, bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da kullanan cumhurbaşkanının 21. yüzyılda demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan düşünce ve ifade özgürlüğünü içselleştirmesi, farklı seslere ve farklı düşüncelere tahammül etmeyi öğrenmesi, kendi görüşünden olmayan insanları susturmak yerine onları dinlemeye çaba harcaması gerektiği açıktır."

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Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı, Hakaret, Tck, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Sedef Kabaş'un tutuklanması CHP'yi harekete geçirdi! 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunun kaldırılması için kanun teklifi hazırladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedef Kabaş'un tutuklanması CHP'yi harekete geçirdi! "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunun kaldırılması için kanun teklifi hazırladılar - Son Dakika
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