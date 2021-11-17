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Selahattin Demirtaş aday olursa serbest bırakılacak iddiası - Son Dakika

Selahattin Demirtaş aday olursa serbest bırakılacak iddiası

17.11.2021 10:24
Selahattin Demirtaş aday olursa serbest bırakılacak iddiası

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay; bugün yayınlanan "Cumhur'da sat-ranç!" başlıklı köşe yazısında, enteresan bir iddia ortaya attı. Balbay; HDP seçmeninin Millet İttifakı'na oy vermesini engellemek için, hükümet cenahının Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini öne sürdü.

Erdoğan'ın MHP ile yüzde 50'nin bulunamayacağını gördüğünü söyleyen Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay; bu gerçeğin Erdoğan'ın önüne gelen anketlerde görüldüğünü söyleyerek şöyle devam ediyor:

"O zaman iki yol ortaya çıkıyor:

1- Cumhur İttifakı'nı genişletmek.

2- Yüzde 50 artı 1'i indirmek!

İlkini aylardır deniyorlar. Bir türlü olmuyor. Saadet Partisi ile ilişkiler "Temel"den bozuk!

İYİ Parti'yi bir türlü çözemediler.

HDP ile akla gelen gelmeyen her türlü pazarlığı deniyorlar. Oradan da istediklerini şu aşamada bulamıyorlar."

Bu durumda akla gelen tek seçeneğin ise Demirtaş'ın adaylığı olduğunu öne süren Mustafa Balbay'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

" Ankara'da yankılanan kulis bilgilerine göre, Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olup HDP tabanının Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü verse hemen serbest bırakılacak. Şu aşamada bu da olmuyor.

Aşağı baksan yüzde 50, yukarı baksan yetersiz ittifak!

Son bir haftadır AKP çevresinde İYİ Parti'yle girilen yolun sonuçları tartışılıyor. Bir yaklaşıma göre Erdoğan, Akşener'i tümüyle karşısına alarak MHP'ye daha mahkûm hale geldi. Bu da Bahçeli'nin AKP karşısındaki gücünü artırdı. Ancak bu MHP'nin her istediğinin yapılacağı anlamına gelmiyor. Son aylarda süregelen pazarlıklar sonucu iki partili Seçim Yasası'nda yapılacak değişikliklerde anlaşamadı.

Elde var seçim barajının yüzde 7'ye inmesi. Bunun dışında ortak payda sağlanamadı."

Selahattin Demirtaş aday olursa serbest bırakılacak iddiası

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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş aday olursa serbest bırakılacak iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş aday olursa serbest bırakılacak iddiası - Son Dakika
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