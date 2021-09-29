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Selçuklu Gençlik Meclisi yeni üyelerini bekliyor - Son Dakika

Selçuklu Gençlik Meclisi yeni üyelerini bekliyor

29.09.2021 14:49
Selçuklu Gençlik Meclisi yeni üyelerini bekliyor, System.String[]

Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüs Yerleşkesi ve Bosna Hersek Mahallesinde kurdukları tanıtım standı ile yeni üyelerini bekliyor.

Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüs Yerleşkesi ve Bosna Hersek Mahallesinde kurdukları tanıtım standı ile yeni üyelerini bekliyor.

Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi, üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetlere devam ediyor. Gerçekleştirilen etkinliklerle, hem öğrencilerin dostluklarını pekiştirmeleri hem de şehre yeni gelen öğrencilerin adaptasyon sürecini atlatarak Selçuklu' yu tanımaları amaçlanıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Bosna Hersek Mahallesi ve Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüs Yerleşkesi'nde kurulan stantları ziyaret ederek Kent Konseyi gönüllülerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı. Başkan Pekyatırmacı'ya ziyarette, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer'de eşlik etti.

"Üniversiteli gençlerimizin yanındayız"

Üniversite eğitimi için Konya'yı tercih eden öğrencileri Selçuklu Başkenti Konya'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak üniversite öğrencilerimize yönelik bir çok faaliyet yürütüyoruz. Bu faaliyetlerin merkezi de Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimiz. Orada Gençlik Meclisimiz çatısı altında birçok etkinlik ve eğitim faaliyeti düzenliyoruz. Ayrıca sınav döneminde 24 saat açık bir kütüphanemiz ve etüt merkezimiz mevcut. Selçuklu Belediyesi olarak Bosna Hersek Mahallesi Yeni Nesil Kütüphanesi'ni gençliğimize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm üniversiteli genç kardeşlerimizi Selçuklu Gençlik Meclisi çatısı altında görmeyi arzu ediyoruz. Bu vesile ile şehrimize yeni gelen öğrenci kardeşlerimize tekrardan hoş geldiniz diyorum" dedi.

Şehre yine gelen öğrenciler karşılanıyor

Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri kurdukları stantlarda şehre yeni gelen öğrencileri karşılıyor, Selçuklu'da bulunan Selçuklu Belediyesi ve Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi'nin faaliyetlerinin yanı sıra Selçuklu Sanat Akademisi, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Sille'nin tanıtımı yapılıyor. Selçuklu Gençlik Meclisi'ne 700'ü aşkın öğrencinin üyelik işlemlerini yapılırken Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi'nde hafta sonu oryantasyon programı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programın ardından Selçuklu Gençlik Meclisi çatısı altında bulunan Çevre ve Sıfır Atık Komisyonu, Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonu, Strateji ve Analiz Komisyonu, Sanat ve Tasarım Komisyonu ve Lise Komisyonları tanıtıldı. - KONYA

Selçuklu Gençlik Meclisi yeni üyelerini bekliyor
Selçuklu Gençlik Meclisi yeni üyelerini bekliyor
Selçuklu Gençlik Meclisi yeni üyelerini bekliyor
Selçuklu Gençlik Meclisi yeni üyelerini bekliyor

Selçuk Üniversitesi, Alaeddin Keykubat, Kent Konseyi, Selçuklu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Selçuklu Gençlik Meclisi yeni üyelerini bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuklu Gençlik Meclisi yeni üyelerini bekliyor - Son Dakika
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