Sendika başkanlarından Başkan Ergün'e övgü - Son Dakika
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Sendika başkanlarından Başkan Ergün'e övgü

14.04.2022 16:58
Sendika başkanlarından Başkan Ergün'e övgü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Hamit Aydın ve Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanlarını makamında konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Hamit Aydın ve Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanlarını makamında konuk etti. "Manisa Yıllar Boyunca Sizleri Konuşacak" sözleriyle Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını takdirle karşılayan sendika başkanları, Başkan Ergün'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Hamit Aydın, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, Türk Büro-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Ağır, Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen, Türk Diyanet Vakıf-Sen Manisa Şube Başkanı İbrahim Durgut, Türk Haber-Sen Manisa Şube Başkanı Serkan Bezciler, Türk Kültür Sanat-Sen Manisa Şube Başkanı Selma Seğmen, Türk Tarım Orman-Sen Manisa Şube Başkanı Ali Tekin, Türk İmar-Sen Manisa Şube Başkanı Serdar Aksu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da yer aldı. Başkan Ergün'e çiçek ve saat hediye eden Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Hamit Aydın, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanlarını tek tek tanıttı.

Çalışmalarında kolaylıklar diledi

Şube başkanlarına sendika çalışmalarında kolaylıklar dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde hayata geçirdiği proje ve yatırımlar hakkında konuklarına bilgiler verdi. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından söz alan sendika başkanları da, "Manisa yıllar boyunca sizleri konuşacak "ifadeleriyle çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti. Ziyaretin sonunda Başkan Ergün konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa CBÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti. - MANİSA

Sendika başkanlarından Başkan Ergün'e övgü

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Türkiye Kamu Sen, Cengiz Ergün, Sendika, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sendika başkanlarından Başkan Ergün'e övgü - Son Dakika


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