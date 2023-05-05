Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi kazanırsak sokağa çıkmayın" uyarısına çıkıştı: Bunlar korkutucu, ürkütücü açıklamalar - Son Dakika
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Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi kazanırsak sokağa çıkmayın" uyarısına çıkıştı: Bunlar korkutucu, ürkütücü açıklamalar

05.05.2023 16:34

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece katıldığı canlı yayında söylediği, "Seçim gecesi galip geldiğimizde sokağa çıkmayın, sevinç gösterisi yapmayın çünkü sokakta eli silahlı insanlar olabilir" sözleri büyük ses getirdi. Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesine yönelik sözlerinin provokasyon içerdiğini savunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Bu korkutucu, ürkütücü bir açıklama" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Seçim gecesi galip geldiğimizde sokağa çıkmayın, sevinç gösterisi yapmayın çünkü sokakta eli silahlı insanlar olabilir" sözlerini değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu tür sözler esasen iyi niyetli gibi gözüküyor olsa da provokatif açıklamalardır. Bir taraftan sükunet çağrısı gibi görünüyor ama ortaya konulan gerekçe, tablo tamamen bir provokasyon içeriyor. Kim veriyorsa bu akılları yanlış yapıyor" dedi.

"BU AÇIKLAMA PROVOKASYON AMACI TAŞIYOR"

Türkiye'de 1950'den bu yana 110'a yakın seçim yapıldığını anımsatan Şentop, "Her seçim büyük bir olgunlukla gerçekleştirilmiş. Seçim öncesi, sırası ve sonrasında milletimizin ortaya çıkacak sonuçları büyük olgunlukla karşıladığını görüyoruz. 20 yıldan fazla bir süredir birçok seçim AK Parti tarafından kazanıldı, seçim kutlamaları yapıldı ama bunlar her zaman makul sınırlar içinde oldu. Bu tür korkutucu, ürkütücü bir açıklamanın provokasyon amacı taşıdığı kanaatindeyim. Bunlara hiç gerek yok. Milletimizin seçim yapma olgunluğuna güvenmeliyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

"SEÇİM SÜRECİNE KARŞI GÜVEN SARSICI AÇIKLAMALAR"

Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği konusunda şüpheleri olduğu yönündeki soru üzerine Şentop, şunları söyledi; "Varsayalım ki seçimi kazandılar, o zaman YSK'ya güvenmeme durumu ne olacak? 'YSK'ya güvenmiyoruz, kazandık ama yanlış oldu, seçimi tekrar gözden geçirelim' falan mı diyecekler? Bunlar tuhaf açıklamalar. Daha önce de buna benzer açıklamalar yapıldı. Her seçim öncesinde YSK'ya, seçim sürecine karşı güven sarsıcı birtakım açıklamalar yapıyorlar. Bu çok yanlış. Türkiye'de tamamen şeffaf ve dünyanın başka ülkelerinde olmayacak şekilde siyasi partilerin bizzat yönettiği bir seçim süreci yürütülüyor. Böyle bir süreçte 'Şaibe var, YSK'ya güvenmiyorum' diyorsanız o zaman kendi teşkilatınıza, oraya vermiş olduğunuz üyelerinize güvenmiyorsunuz demektir. Türkiye şu ana kadar 110'a yakın seçim yaptı ve bu seçimlerde hiçbir şaibe söz konusu olmadı."

YORUMLAR (3)
  • Ensar Kurt: bu resmen halki galeyana getirmektir derhal dokunulmazligi kaldirilip yargi önünde hesap vermelidir by by kemal Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: millet ittifakının seçimi kazanması şimdiki kötü ekonomik durumdan daha kötü vahim güvenlik sonuçları dogurur. Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
  • İsmail Karakuş: yargılamalısınız hdp chp tip birlikteliği giderek daha da militarize oluyor. Ordu eliyle yapamadıkları darbeyi gezide denediler. seçimden sonra bunlar gerçekten ülkeyi karıştıracak. korkuyoruz evlerin kapılarını kırıp saldıracaklar. şaşırıp bunların oturduğu kafeye bindiği otobüste olan normal vatandaşlara nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz. Cevap Yaz 18 47 Yayından Kaldır
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Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Seçimi kazanırsak sokağa çıkmayın' uyarısına tepki: Bunlar korkutucu, ürkütücü açıklamalar Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Seçimi kazanırsak sokağa çıkmayın' uyarısına tepki: Bunlar korkutucu, ürkütücü açıklamalar

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Şentop, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Seçimi kazanırsak sokağa çıkmayın' uyarısına çıkıştı: Bunlar korkutucu, ürkütücü açıklamalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi kazanırsak sokağa çıkmayın" uyarısına çıkıştı: Bunlar korkutucu, ürkütücü açıklamalar - Son Dakika
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