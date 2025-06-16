Serkan Bayram'ın Hayatı Endonezya'da Film Oluyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Endonezya'da gösterildi.

Bayram, Endonezya'da engellilerin sorunlarına ve sosyal hayata katılımının artırılmasına yönelik temaslarda bulundu.

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Bayram, kendi hayat hikayesini konu alan "Buğday Tanesi" filminin gösterimlerini de izledi.

Endonezya Temsilciler Meclisi üyesi ve NasDem Partili Faridawaty Darland Atjeh tarafından karşılanan Bayram, NasDem Partisi yetkilileriyle bir araya geldi. Bayram, burada "Dünyada Barış, Engellerin Kaldırılmasıyla Başlar" başlıklı bir konuşma yaptı. Bayram, Türkiye'nin sosyal politika deneyimini ve engellilik alanındaki reformlarını anlattı.

Serkan Bayram, Orta Kalimantan Eyaleti ziyaretinde de muhataplarıyla, engelli bireylerin ekonomik yaşama dahil edilmesini sağlayacak sosyal girişim modelleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti'li Bayram, Palangka Raya kent merkezinde düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne de katıldı. Yüzlerce genç, engelli birey, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı etkinlik, "Engelsiz Dünya İçin Umutla Yürüyoruz" temasıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin kapanışındaki gala yemeğinde konuşan Bayram, "Bugün burada sadece bir film değil, insanın kararlılıkla yazdığı kaderi izledik. Engelli bireylerin sorunları yerel değil, evrenseldir. Türkiye ile Endonezya arasındaki bu gönül köprüsünü kalıcı dostluk ve ortak projelerle daha da güçlendirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.