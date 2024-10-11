Şiddetle Mücadelede Acil Önlemler

Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, şiddetin önlenmesi için caydırıcı yaptırımların uygulamaya alınması, bu konudaki yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şiddet sorununun ortadan kaldırılması için kararlı ve kapsamlı çalışmalar yapılmasını istedi.

Toplumun adalet istediğini ifade eden Esen, suçun işlenmeden önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Şiddetle mücadele için sadece Adalet Bakanlığının çalışma yürütmesinin yeterli olmadığını aktaran Esen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da önemli görevler düştüğünü söyledi.

Esen, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının şiddet ve istismar riskinin tespitinde işbirliği modeline gitmesini istedi.

Farkındalık artırıcı, bilgilendirici programların oluşturulması gerektiğini anlatan Esen, şiddeti özendiren medya ve sosyal medya içeriklerine karşı önlem alınmasını önerdi.

"Kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçunda denetimli serbestliğin, koşullu salıverilmenin ve iyi hal indiriminin kaldırılması gerektiğini belirten Elif Esen, şunları kaydetti:

"Cezasızlık politikasına, uygulamalarına son vermek ve caydırıcı yaptırımlar getirmek için yasal düzenlemeler hızla yeniden gözden geçirilmelidir. Şiddet mağduru bireyler için koruma, izleme ve destek hizmetleri güçlendirilmeli, mağdurlar rehabilitasyon sürecinde yalnız bırakılmamalı, hayatlarına sağlık devam edebilmeleri için güçlendirici destekler sağlanmalıdır."

Elif Esen, 11 Ekim'in Dünya Kız Çocukları Günü olduğunu hatırlatarak son günlerde yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu sözlerine ekledi.