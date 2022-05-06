Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İçişleri Bakanı'nın ağzını topla - Son Dakika

Twitter hesabından açıklama yapan Oğan, "Ey Süleyman Soylu bak biz Soros'un dünya genelindeki operasyonlarını deşifre eden kitap yazıp, tehditler aldığımızda, hatta bu sebeple işimizden ayrılmak zorunda kaldığımızda sen başka mecralarda kendine ikbal arıyordun. Dikkat et o sarf ettiğim cümleler başka adrese gidebilir…" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANININ AĞZINI TOPLA"

Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek şu ifadeleri verdi:

"İçişleri Bakanının ağzını topla! Süleyman Soylu'ya anlatır gibi tekrar söyleyeyim. Senin de okuduğun gibi TOPLAM 10 milyon sığınmacı var, 6 milyonu Suriyeli. Onun bunun çocuğu kim biliyor musunuz? Sümüklü FETO'ya methiye düzenler. Şükür biz onlardan olmadık hiç!" dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu TGRT Haber'in programında sığınmacılarla ilgili tartışmalara dair açıklamalarda bulunmuştu.

Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a 'Soros' suçlamasında bulunurken, eski MHP Milletvekili Sinan Oğan'a da çok ağır ifadelerle yüklenmişti.