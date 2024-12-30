Şişli Belediyesi'nin 3. Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Politika

Şişli Belediyesi'nin 3. Kent Lokantası Açıldı

İstanbul Şişli'de açılan 3. Kent Lokantası, vatandaşların yoğun ilgisiyle hizmete girdi. Lokanta, 150 bin kişiye hizmet veren bir sosyal dayanışma modeli olarak dikkat çekiyor.

30.12.2024 20:10
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Şişli Belediyesi'nin 3. Kent Lokantası hizmete başladı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de açılan 3. Kent Lokantası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın katılımıyla hizmete başladı.

Şişli Belediyesi tarafından üçüncüsü açılan Kent Lokantası, İzzet Paşa Mahallesi'nde hizmete başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın katılımıyla gerçekleşen açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Şahan ve İmamoğlu sıraya giren vatandaşlara tabldotlarla yemek servisinde bulundu.

Şu ana kadar ilçede kent lokantalarından 150 bin vatandaşın yararlandığını belirten Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "İzzetpaşa Mahallesi'nde, Şişli'de 3'üncü kent lokantamızı açıyoruz. İlki, Gezici Kent Lokantası'ydı. İkincisini Mahmut Şevket Paşa'da açtık. Bugün üçüncü kent lokantamızı Ekrem Başkanımızla beraber açıyoruz. 150 bin yurttaşımıza şu ana kadar Şişli'de açtığımız iki kent lokantasıyla hizmet ettik. İzzet Paşa'da çok yoğun bir talep vardı. Bugün sayılarını artırmaya çalışacağız. Hep söylüyoruz, başkanımız da söylüyor; Kent Lokantasının Kanal İstanbul'u yendiği bir iklimde, bir süreçte bizim üstümüze düşen görev yurttaşımızın yanında olmak, onu güçlendirmek. Onun için bu hizmetleri ısrarla devam ettiriyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İnsanımızın onurunu zedelemeden, dayanışmamızı gösterme modellerinden biridir Kent Lokantası. Buralar seçilirken, öylesine seçilmiyor. Emekli var mı? Öğrencimiz var mı? Dar gelirli yaşam var mı? Ona bakılıyor ve ona göre seçiliyor. Şişli de öyle bir çözüm ve seçim yapmıştır. ve buraya gelen emeklimiz, buraya gelen öğrencimiz, buraya gelen dar gelirli ya da işsiz vatandaşımız, 40 lira vererek, üç çeşit yemeğini sağlıklı bir biçimde yiyebiliyor ve işine gücüne gidebiliyor" diye konuştu.

Mahallede 75 metrekare alanda açılan lokanta, günlük 1000 kişi kapasiteli olacak. İlk günkü menüsünde Sultan Çorbası, İzmir Köfte, Su Böreği ve meyve yer alırken, yemeğin fiyatı ise 40 TL'den satışa sunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şişli Belediyesi'nin 3. Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

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