Slovenya'dan ABD Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika
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Politika

Slovenya'dan ABD Yaptırımlarına Tepki

Slovenya\'dan ABD Yaptırımlarına Tepki
06.06.2025 17:13
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Slovenya, ABD'nin UCM yargıçlarına uyguladığı yaptırımlara karşı AB'ye engelleme yasası başvuracak.

ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 4 yargıç hakkında verdiği yaptırım karara ilişkin Slovenya Dışişleri Bakanlığı, "karara karşı engelleme yasasının yürürlüğe konmasına ilişkin Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunacağız" açıklamasını yaptı.

ABD hükümeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 4 yargıç hakkında yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği'nden (AB) ABD'nin kararına ilişkin tepkiler yükseldi. Slovenya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin ilan ettiği yaptırım kararlarından üzüntü duyulduğu dile getirilirken, yaptırımlardan etkilenen yargıçlardan birinin Slovenya vatandaşı olduğunu bildirildi. Bakanlığın açıklamasında, "Slovenya, yargı kurumlarına baskı yapılmasını ve yargı kararlarına müdahale edilmesini reddediyor. Mahkemeler, hukuk ve adalet çerçevesinde davranmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Mevcut durumda, Slovenya vatandaşı olan yargıcı görevinde destekliyoruz. Bir AB vatandaşının ABD tarafından yaptırıma maruz bırakılması sebebiyle, karara karşı engelleme yasasının yürürlüğe konmasına ilişkin Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunacağız" açıklaması yapıldı.

AB Komisyonu ve AB Konseyi'nden eleştiri

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD hükümetinin uyguladığı yaptırım kararının karşısında yer aldığını söyledi. Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uluslararası Ceza Mahkemesi, dünyanın en ağır suçlarını işleyen insanlardan hesap soruyor ve mağdurlara söz hakkı sunuyor. Baskı altında kalmadan çalışma özgürlüğüne sahip olması gerekli" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ise UCM'nin "uluslararası adaletin yapı taşı" olduğunu söyleyerek bağımsızlığının ve bütünlüğünün korunması gerektiğini belirtti.

Engelleme yasası daha önce de kullanılmıştı

Slovenya'nın gündeme getirdiği, Brüksel yönetiminin hukuka aykırı bulduğu kararların Avrupa Birliği sınırları içinde geçerliliğini yok sayabilecek engelleme yasası kararı, daha önce Washington'un İran ile AB arasındaki ticarete yasak getirmesini istediğinde kullanılmıştı.

Slovenyalı yargıç Beti Hohler'in İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığı aktarılmıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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