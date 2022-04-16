Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor - Son Dakika
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Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor

16.04.2022 10:33
Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yaptıkları son araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Çalışmaya göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 32, CHP'nin oy oranı yüzde 25 olarak hesaplandı. Selçuki; "AK Parti önde ama ittifaka yetmiyor" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki Halk TV'de katıldığı son programda yaptıkları son seçim anketinin verilerini paylaştı.

Selçuki'nin verdiği bilgilere göre; nisan ayının ilk haftasında bilgisayar destekli telefon yoluyla Türkiye çapında 1500 kişi ile gerçekleştirilen ankette partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 32

CHP: Yüzde 25

İYİ Parti: Yüzde 15

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 7

"GELECEK, DEVA, SAADET OLMASA BİLE MİLLET İTTİFAKI ÖNDE"

Can Selçuki anketle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birkaç trend var ki birkaç aydır devam ediyor. Onlara dikkat çekmek lazım. Biz araştırmalarımızda hep şuna bakıyoruz. Aynı sonuçları belirli aylarda üst üste alıyor muyuz? Yani trendler oluşuyor mu? İki temel şey var. Birincisi şu, Millet İttifakı yine Cumhur İttifakı'nın önünde. Yaklaşık 1, 1 buçuk, 2 puan kadar önünde. Geçtiğimiz ay da aynı sonuca ulaşmıştık.

Millet İttifakı derken 6'lı masayı kast etmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İYİ Parti'yi kast ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İYİ Parti'yi toplayınca Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin üzerinde ki bu ikinci aydır. Mart ayında da aynı sonucu görmüştük. Gelecek, Saadet ve DEVA yok. Onların da oylarını topladığınızda yaklaşık yüzde 4 ile 5 arasında bir yere tekabül ediyor."

KÜÇÜK PARTİLERDE DURUM NE?

Selçuki diğer partilerle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Memleket Partisi bu ay anketimizde çıkmadı. İki sonuç enteresandı. Yeniden Refah Partisi ankette ikinci ay üst üstte çıktı. Yüzde 0.5 civarında. Zafer Partisi'nin ilk defa anketimizde çıktığını görüyoruz. O da yaklaşık yüzde 0.5 civarında."

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Son Dakika Politika Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor - Son Dakika


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10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
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SON DAKİKA: Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor - Son Dakika
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