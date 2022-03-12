Son dakika: Başkan Aydın "Kandilli'nin geleceğine, Kandilli halkı karar verir" - Son Dakika
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Son dakika: Başkan Aydın "Kandilli'nin geleceğine, Kandilli halkı karar verir"

12.03.2022 17:18
Son dakika: Başkan Aydın "Kandilli'nin geleceğine, Kandilli halkı karar verir"

Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, beldenin mahalle olmasına yönünde bazı gazetelerde çıkan haberlere tepki gösterdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, beldenin mahalle olmasına yönünde bazı gazetelerde çıkan haberlere tepki gösterdi.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, yerel bir gazetede daha önce de birkaç kez tekrar edilen beldenin, Ereğli'nin mahallesi olması yönündeki yorumun, Kandilli halkının hassasiyetini dikkate almayan, tekrar tekrar gündeme taşınmasından dolayı kişinin fikrinin açıklaması anlamında da değerlendirilemeyecek bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Başkan Aydın konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Bu tür yazıların, özellikle Kandilli'nin maden kaynakları konusunda yatırımcı almaya başladığı, orman mülkiyet sorunlarının çözüldüğü, imar çalışmalarının sona yaklaştığı, TTK arazileri ile ilgili problemlerin giderildiği, altyapı yatırımlarımda çözümlerin hızlandığı kısaca sağlıklı büyümenin temellerinin atıldığı bu dönemde gündeme taşınması manidardır. Kandilli Ereğli'nin bir beldesidir. Bu tür yazılar aslında Ereğli halkının da fikirlerinin hiçe sayılması anlamını taşımaktadır. Kandilli yıllar içinde kendi kültürünü oluşturmuş, kendi yaşam koşulları içinde kendine özgü yapılanması ile özel bir bölgedir. Bizler Kandilli'nin kimliğini yitirmeden sağlıklı olarak büyümesini istiyoruz. Kandilli belediyesi olarak, ülkemizde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, hedeflerimize doğru ilk günkü heyecan ve şevkle emin adımlarla yürümekteyiz. Fakat her şeyden önce, demokrasi anlayışımıza göre biliyoruz ki, Ereğli'nin geleceğine Ereğli halkı, Gülüç' ün geleceğine Gülüç halkı, Kandilli'nin geleceğine de kandilli halkı karar verir. Bunun haricindeki tüm çabalar beyhudedir" dedi. - ZONGULDAK

Son dakika: Başkan Aydın Kandilli'nin geleceğine, Kandilli halkı karar verir

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Zonguldak, Kandilli, Ereğli, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Başkan Aydın 'Kandilli'nin geleceğine, Kandilli halkı karar verir' - Son Dakika


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