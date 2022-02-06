Son Dakika: Devlet Bahçeli: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yoktur - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki günlerde TV100'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş ve sonbaharda erken seçim beklediğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, "Ben sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum. Karakıştan çıkarken bir seçimi tercih etmez Erdoğan. Tercih kendisine ait sonuçta, bu sandık gelecek milletin önüne. Vatandaşa duyurum sağduyulu olun, sokağa çıkmak için tahrik edeceklerdir" ifadelerini kullanmıştı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçimle ilgili yanıt geldi. MHP lideri şu anda Türkiye'de erken seçim gibi bir gündemin olmadığını dile getirdi.

"CHP KUVAYI MİSKİNLİKTİR"

Konuşmasının devamında CHP'ye yönelik eleştirilerini sıralayan Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı geçilmeden Başkent Ankara'yı geçmek hayal ürünüdür. CHP'nin maskesini düşüreceğiz, kalelerine teker teker girip gerçekleri anlatacağız. Bütün ilçelerimizde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. CHP Kuvayı miskinliktir. Zillet ittifakı küresel nifak lobilerinin içimize sokulmuş Truva atıdır" dedi.

"ZİLLET İTTİFAKI TÜRKİYE'YE DOĞRULTULMUŞ KANLI SİLAHIN PAS TUTMUŞ TETİĞİDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının devamı şu şekilde: "Zillet ittifakı Türkiye'ye doğrultulmuş kanlı silahın pas tutmuş tetiğidir. Maalesef CHP'ye oy veren kardeşlerimiz aldatılmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi altındaki CHP tanınamaz halde, tarif edilemez kırattadır. Nerede bir bozgunculuk, hangi alanda bir buhran varsa CHP oradadır. Milletleri ayakta tutan en önemli unsur ahlaktır. O bozulmaya yüz tuttu mu toplumda boğuşma başlayacaktır. Neticede yıkım kaçınılmaz hale gelecektir.

"CHP TÜRKİYE'YE YUMRUK SALLAMIŞ, BUNUN ADINA DA DEMOKRASİ DİYECEK KADAR ZIRVALAMIŞTIR"

CHP milli ahlaka el kaldırmıştır. CHP, Türkiye'ye yumruk sallamış, bunun adına da demokrasi diyecek kadar zırvalamıştır. CHP Genel Başkanı'nın, üzerinde fotoğrafının bulunduğu bir afiş bulunmaktadır. Afişteki ibareler şu şekilde, 'Etnik köken, inanç, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak' denilmekte. Türkiye'de dezavantajlı hiçbir kesim yoktur."