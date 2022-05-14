Son dakika... G7: "Rusya'nın saldırıları, yakın tarihin en şiddetli gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturdu" - Son Dakika
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Son dakika... G7: "Rusya'nın saldırıları, yakın tarihin en şiddetli gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturdu"

14.05.2022 16:41
Son dakika... G7: "Rusya'nın saldırıları, yakın tarihin en şiddetli gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturdu"

Son dakika politika haberi... G7 Dışişleri Bakanları Toplantısının 3. gününde ele alınan Rusya-Ukrayna savaşı hakkında, "Rusya'nın saldırıları, yakın tarihin en şiddetli gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısının 3. gününde ele alınan Rusya- Ukrayna savaşı hakkında, "Rusya'nın saldırıları, yakın tarihin en şiddetli gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.

G7 Dışişleri Bakanları, Almanya'daki Schleswig-Hostein eyaletinin Wangels bölgesinde başlayan toplantının 3. gününde bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesinde, Ukrayna'da devam eden savaşın yoksul ülkeleri tehdit eden küresel bir gıda ve enerji krizini körüklediği yer aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 21. yüzyıl için bir dönüm noktası olarak nitelendiren G7, "Bu savaş Avrupa'nın çok ötesinde dramatik sonuçlar doğuruyor. G7 olarak bizler barış, refah, güvenlik ve istikrar için bağlı olunan uluslararası kuralların alenen göz ardı edilmesine seyirci kalmayacağımızı açıkça belirtmek isteriz" dedi.

"En savunmasız ortaklarımızın yanında olmaya kararlıyız"

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sadece bölgesel değil, küresel bir etkiye sahip olduğunun da ifade edildiği toplantıda, "Rusya'nın saldırıları, yakın tarihin en şiddetli gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturdu ve şu anda bu dünya genelindeki en savunmasız olanları tehdit ediyor. Bu tür eylemler ayakta kalmamalı. Gezegenimiz olağanüstü zorluklarla karşı karşıya. Üstelik Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları, bu zorlukların üstesinden gelmek için ilerlemeyi baltalıyor ve tersine çeviriyor. Yaşanan bu acil krizde G7, Ukrayna'ya hem kısa hem de uzun vadede destek sözü verdi. Küresel gıda güvenliğini korumak için koordineli ve çok yönlü müdahaleyi hızlandırmaya ve bu açıdan en savunmasız ortaklarımızın yanında olmaya kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

"Çin'i Rusya'ya yardım etmemeye çağırıyoruz"

Çin'i Rusya'nın yanında görmek istemediklerini açıkça belirten G7 ülkeleri, "Rusya'nın saldırısında Çin'i, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının bütünlüğünü desteklemeye çağırıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşta Çin'i Rusya'ya yardım etmemeye, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları engellememeye davet ediyoruz. Çin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini haklı çıkarmaya çalışmamalı, savaşı meşrulaştırmak için manipülasyon, dezenformasyon ve istihbarat faaliyetlerinden kaçınmalı" açıklamasında bulundu. - BERLİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Enerji, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... G7: 'Rusya'nın saldırıları, yakın tarihin en şiddetli gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturdu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... G7: "Rusya'nın saldırıları, yakın tarihin en şiddetli gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturdu" - Son Dakika
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