Son dakika haber: Başkan Emre'den yatırımcılara uygun elektrik müjdesi - Son Dakika

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Besni Organize Sanayi Bölgesi'nin önemli sorunlarından biri olan trafo merkezinin, yapılan çalışmalar neticesinde ihaleye çıkarıldığının müjdesini verdi.

Trafo Merkezi'nin olmayışı nedeniyle yüksek elektrik maliyeti olan Besni Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcılara daha cazip ve avantajlı bir sanayi alanı oluşturmak üzere çalışmalarına devam eden Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Besni Organize Sanayi Bölgesi'ne trafo merkezinin yapım aşamasının ihaleye çıkarıldığı müjdesini verdi.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada "Organize Sanayi Bölgemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan trafo markizimizin yapımı TEİAŞ tarafından ihaleye çıkmıştır. Süreci başından beri birlikte takip ettiğimiz ve büyük katkıları bulunan Ak Parti Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın beye ve Besni OSB'de görev alan tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Yatırımcılarımıza ve Besnimize hayırlı olsun" dedi. - ADIYAMAN