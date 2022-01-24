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Son Dakika: KKTC'de erken genel seçimi kazanan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi oldu - Son Dakika

Son Dakika: KKTC'de erken genel seçimi kazanan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi oldu

24.01.2022 07:17
Son Dakika: KKTC'de erken genel seçimi kazanan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi oldu

Son dakika: KKTC'de erken genel seçimi kazanan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi oldu. KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

KKTC'de oy verme işleminin yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

UBP YÜZDE 39'U GEÇTİ

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oyların yüzde 70,64'nün sayıldığını, ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisinin (UBP) yüzde 39,82 ile ilk sırada olduğunu açıkladı. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 31,46 Demokrat Parti (DP) yüzde 7,67 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,95 Halkın Partisi (HP) yüzde 6,48 oranlarıyla sıralanırken Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 barajının altında oy oranlarına sahip.

UBP 24 VEKİL ÇIKARDI

Söz konusu oranlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, CTP 18, DP 3, YDP 3 ve HP 2 sandalye elde ediyor.

SUCUOĞLU: KOALİSYON İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ

KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

403 ADAY YARIŞTI

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarıştı. Seçime Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) katıldı.

ESKİ BAŞBAKAN ADAY OLMADI

Mevcut durumda Mecliste UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekili sayısı 49'a düşmüştü. Meclis'teki 49 vekilden 40'ı seçimde yeniden adaylığını koymuştu. Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

ERKEN SEÇİM KARARI ALINMIŞTI

Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler, 11 Kasım 2021'de, erken genel seçimin 23 Ocak'ta yapılması için ortak karar almıştı.

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Demokrat Parti, Kıbrıs, Ubp, HP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: KKTC'de erken genel seçimi kazanan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: KKTC'de erken genel seçimi kazanan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi oldu - Son Dakika
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