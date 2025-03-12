Süleyman Soylu\'nun acı günü

Eski İçişleri Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun vefat eden dayısı, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun vefat eden dayısı Halit Reis (80) için Samsun'un Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namaz sonrası Reis'in cenazesi aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye Soylu'nun yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Soylu, cenazede taziyeleri kabul etti. - SAMSUN