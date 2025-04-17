Süleyman Soylu: "Yalan söylemeyi bırak Özgür, gerçekleri çarpıtmaya artık son ver"

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "7 Soru 7 Cevap" başlığıyla açıklama yayımlayarak, "Yalan söylemeyi bırak, Özgür. Gerçekleri çarpıtmaya artık son ver" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB'de, alınmaması gerektiği halde işe alınan terör irtibat ve iltisaklı 505 kişiye ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yalan zincirine dair gerçekler, '7 Soru 7 Cevap'" başlığıyla bir açıklama yayımladı. Sosyal medya hesabından açıklamayı paylaşan Soylu, "Yalan söylemeyi bırak, Özgür. Gerçekleri çarpıtmaya artık son ver" dedi.

Soylu'nun, Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik "7 soru 7 cevap" başlıklı paylaşımı şöyle:

"Daha önce büyük gayretlerle bertaraf edilse de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası, terör iltisaklı kişilerin yerleştirilmesi suretiyle belediyeler bünyesinde yeniden terör örgütü faaliyetlerinin canlandırılmaya çalışıldığı yönünde istihbaratı emareler oluşması üzerine, terör suçları kapsamında soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, (20/12/2021 tarihli İçişleri Bakanlık makamı onayı ile) İBB, İETT, İSKİ ve Belediye İştiraklerinde (30 şirket) konuyla ilgili etraflı araştırma ve incelemeler yapmak üzere Mülkiye Müfettişleri ve Mahalli İdareler Kontrolörlerini görevlendirilmiş, 2019-2022 yılları arasında toplam 74 .elediyede 88 soruşturma yürütülmüştür. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Müfettişleri ile birlikte MASAK Uzmanından oluşan 8 kişilik teftiş heyeti tarafından yürütülen ve 1 Ocak .2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasını kapsayan teftiş, 26 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

'578 sayfalık rapor'

Terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı kişilerin ise alım süreçlerinde sorumlulukları bulunan İBB, İETT, İSKİ ve belediye iştiraklerinin yetkilileri hakkında düzenlenen 6 Aralık 2022 tarihli 578 sayfalık tevdi raporu, 9 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup; söz konusu rapor üzerinden soruşturma halen adlı makamlardadır.

Teftiş neticesinde elde edilen bulgulara göre o günkü tarih itibarıyla; toplam 25 bin 361 kişi ilk defa ise alınmış. Bu kişilerden 4 bin 227'sı hakkında halhazırda yürümekte olan adlı soruşturma ve kovuşturmanın bulunduğu, bunlardan 147'sı hakkında 'terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene karşı işlenen suçlardan' soruşturma olduğu ve 66'sı hakkında yine aynı suçtan mahkumiyet kararının bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 709 kişi ve 959 yakınları hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir.

Tespit edilen kişilerin örgütlere göre dağılımı ise şu şekildedir: FETÖ/PDY: 875, PKK/KCK: 432, DHKP/C: 143, THKP/C: 66, TKP/ML: 64, MLKP: 33, DEAŞ: 3, El-kaide: 1 ve diğer örgütler: 51

'432 kişiden 6'sı dağ kadrosundan'

Burada PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı olan 432 kişiden 6'sının örgütün dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduğu ve 36'sinin örgütün 'Sözde Değer Ailesi' (terör örgütünün etkisiz hale getirilmiş mensuplarının aileleri) mensubu olduğu anlaşılmıştır. Bu bin 668 kişiden haklarındaki kayıtların ise girişlerine engel teşkil edebileceği değerlendirilen 505 kişiden 484'ünün güvenlik soruşturmaları yapılmadan diğer bir ifadeyle terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olup olmadıkları araştırılmadan ve/veya durumları değerlendirilmeden ise alındıkları tespit edilmiştir.

Yine bu soruşturmadan elde edilen bulgular bize, sorumluların ise aldıkları terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olan kişileri gizlilik içeren birimlerde; aynı şekilde ise aldıkları cinsel taciz suçundan kaydı olan kişileri de kadın ve çocukların yoğun olarak bulunduğu sosyal hizmetler gibi birimlerde çalıştırmakta bir sakınca görmediklerini göstermiştir.

'Sicil belgesinde hileye başvuranlar var'

Ayrıca kimi kişiler için adlı sicil belgelerinin temininde hileye başvurulmuş, belgeler e-Devlet sistemi üzerinden Kamu/Özel seçeneğinden Kamu tercih edilerek alınması gerekirken Özel seçeneği tercih edilerek temin edilmiştir. 31 Aralık 2021 itibarıyla işe alınmış 25 bin 361 kişiden 15 bin 125'i hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, ayrıca belediye iştirak şirketlerinde ilk defa ise alınan personel için mevzuat gereği oluşturulması gereken değerlendirme komisyonunun da oluşturulmadığı tespit edilmiştir.

Soruşturmanın adli makamlara taşınması sonrası İBB'den İstanbul Valiliğine arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması talepleri gönderilmeye başlanmış ve müfettiş raporu mahkemeye bile tevdi edilmeden 120 civarında kişi güvenlik soruşturmaları nedeniyle apar topar işten çıkarılmış ve bunların bir kısmı İBB'yi korkaklıkla suçlayıp belediye önünde eylem yapmışlardır.

PKK terör örgütünün talimatları doğrultusunda kurulmuş ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış Diayder isimli dernekle gerçekleştirilen toplantılar, Diayder tarafından belediyelerde ise sokulan üyelerin maaşlarının bir kısmını derneğe aktarmaları, İBB tarafından Diayder'e verilen alışveriş kartlarının terör örgütü ile iltisaklı sözde Değer Aileleri'ne aralarında paylaşılması, Diayder'ın 2021 yılı için yaptırdığı takvimlerin ödemesinin İBB tarafından karşılanması vb vb.

Bütün bunlar o dönemde Mülkiye Müfettişleri ve Mahalli İdareler Kontrolörleri tarafından yürütülmüş soruşturmanın sonuçlarıdır ve düzenlenen 6 Aralık 2022 tarihli 578 sayfalık tevdi raporu, 9 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup; söz konusu rapor üzerinden soruşturma halen adlı makamlardadır. Kürsülerden sorumsuzca savrulan yalan dolanla bir yere kadar. Bilgi, belge ve verilerle gerçekler konuşunca saklanacak yer ararsınız." - ANKARA