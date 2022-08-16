AK Parti'den olası Suriye görüşmesine dair açıklama: Sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır - Son Dakika
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AK Parti'den olası Suriye görüşmesine dair açıklama: Sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır

16.08.2022 13:21

Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile olası görüşmesine dair açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Sorunları çözmenin birden çok faktörü olabilir. Ama uluslararası ilişkilerde sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır" diye konuştu.

AK Parti'nin 21. yılının kuruluşu nedeniyle katıldığı bir televizyon programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Suriye ile olası görüşme ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Bakın sorunları çözmenin birden çok faktörü olabilir. Ama uluslararası ilişkilerde sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır. Ya doğrudan veya en direkt" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR SINIRLI ÖLÇÜDE YÜRÜTÜLÜYORDU"

Yazıcı olası görüşmelere ilişkin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar sınırlı ölçüde endirekt yürütülüyordu. Bugün biraz daha seviyenin yükselmesi, inşallah ileride o trendin daha da yükselmesi süreciyle oluşacak ortamın, 11 yıldan bu yana yaşadığımız Suriye'deki bu bataklığın sona ermesine vesile olur inşallah."

İLK GÖRÜŞME SİNYALİNİ ÇAVUŞOĞLU VERMİŞTİ

Suriye ile görüşme sinyalini ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz" ifadeleriyle vermişti.

BAHÇELİ'DEN DESTEK

Ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin olası Suriye görüşmelerine destek açıklamasından sonra Beşar Esad'la görüşme olasılığını güçlendirdi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün, "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" demişti.

Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek olmadığını söyleyen Bahçeli, " Türkiye'nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yuvalandıkları her coğrafi alandan işbirliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alınmaya değerdir" ifadelerini kullanmıştı.

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