Suriye\'ye Gaz Tedarikine Başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yakında Suriye'ye gaz tedariğine başlayacaklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 9. OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı. Seminerde "Petrol Piyasaları: Enerji Güvenliği, Büyüme ve Refah" başlıklı bakanlar oturumunda bir konuşma yapan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı. Bayraktar, temel politikalarının enerjide arz güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılığı azaltmak ve karbon nötr bir ekonomi haline gelmek olduğunu belirterek "Her gün pazara 2 milyon varil petrol ve 86 milyon insanımıza yetecek bir teravatlık elektrik tedarik etmemiz gerekiyor. Bu yüzden tek bir enerji kaynağını veya tek bir teknolojiyi seçme lüksümüz yok" dedi.

4 Kat Hedefi

Arz güvenliği noktasında yenilenebilir enerjiye odakladıklarını kaydeden Bayraktar, "Çok iddialı bir yenilenebilir enerji programımız var. Önümüzdeki 10 yıl içinde güneş ve rüzgar kapasitemizi 4 katına çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

16 milyon haneye gaz

Bayraktar, 2020 yılında Karadeniz'de büyük bir gaz rezervi keşfettiklerini hatırlatarak "Bugün itibariyle buradan 4 milyon haneye doğal gaz tedarik ediyoruz. Gelecek yıl bunu ikiye katlayacağız. 2028'de de 16 milyon haneye yetecek gazı Karadeniz'den çıkaracağız" dedi.

"Hayır diyemeyiz"

Petrol tarafında geleneksel olmayan yöntemlerle üretim yapma konusunda Diyarbakır'da 4 blok belirlediklerini, yine aynı yöntemlerle doğal gaz da üretebileceklerini anlatan Bayraktar, "Arz güvenliği ve dış bağımlılığı azaltma noktasında nükleere 'Hayır' diyemeyiz. 20 gigavatlık bir nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Altyapı kapasitesi

Bayraktar, Irak Türkiye Petrol Boru Hattı'nın açılmasını umduğunu ifade ederek buradaki günlük bir buçuk milyon varillik büyük bir kapasite olduğunu söyledi. Doğal gazda oluşturdukları altyapı ile LNG alıp yeniden gazlaştırabildiklerini veya gazı Avrupa'ya satabildiklerin vurgulayan Bayraktar, bir FSRU gemisini yaz sezonu için Mısır'a göndereceklerini kaydetti.

"Hayatı normalleştireceğiz"

Yakında Suriye'ye gaz tedarikine başlayacaklarını bildiren Bayraktar, "Belki SOCAR bu projede bizimle ortak olacaktır. Umarım Suriye'deki hayatı normalleştiririz." dedi.

Mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Bayraktar, Viyana programı kapsamında Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodrguez ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. - VİYANA