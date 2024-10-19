Tanju Özcan\'ın Yozgat Açıklamalarına Yozgat Belediye Başkanı\'ndan Sert Yanıt

Politika

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yozgat ve Konya'yı hedef alan ifadelerine, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, "Yozgat'ı ve Yozgatlıyı şovlarına alet etmeye kalkma" yanıtını verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sosyal medya hesabından, Bolu'da çöp atan bir vatandaşa kesilen ceza hakkında yaptığı açıklamada, "Burası Yozgat değil, Konya değil kardeşim, atamazsın çöpünü. İlgili firmaya ve araç sahibine 14 bin 407 TL ceza tebligatı gönderildi. Ben sizin belediye başkanınıza benzemem. Türkiye'nin en temiz şehrini kimseye kirlettirmem" sözleri kentte büyük tepki çekti.

Özcan'ın bu açıklamalarına cevap veren Başkan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sen işine bak biz işimize bakalım. Yozgat'ı ve Yozgatlıyı şovlarına alet etmeye kalkma. Münferit bir olaydan yola çıkarak koskoca bir şehrin insanlarını rencide etmek hakkın ve haddin değildir. Bizim buraların kirli olduğunu kim söyledi sana?" yanıtını verdi. - YOZGAT