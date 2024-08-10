DEM Parti Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak Partiden İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak Partiden İstifa Etti

DEM Parti Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak Partiden İstifa Etti

Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, partisinden gelen baskılar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Budak, yaptığı açıklamada, belediye başkanı olarak göreve gelmesinde destek veren halka teşekkür ederek, eşit ve adaletli bir şekilde hizmetine devam edeceğini belirtti.

10.08.2024 09:01  Güncelleme: 09:02
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DEM Parti Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Taşlıçay Belediye Başkanı Budak, bir açıklama yayınlayarak partisinden gelen baskılar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Budak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer hemşehrilerim, 31 Mart seçimlerinde Taşlıçayda büyük önem taşıyan yüzde 60 çoğunlukla belediye başkanı seçildim. Belediye Başkanlığı seçim sürecinde Mehmet Ali budak olarak Taşlıçay halkına hak ettiği, adaletli eşit bir şekilde sosyal yaşam adına verdiğim sözleri yerine getirmem hususunda çalışmalar yapmaktayım, bu süreçte aday olduğum Dem Parti içerisinde bazı kişi ve kişilerce hizmetlerimiz engelleniyor veya sekteye uğratılıyor. Kozmopolitik ilçemizin tüm halkları, Azeri, Karapapak, Kürt ve tüm vatandaşlarımızın eşit hizmet sağlamak amacıyla bulunduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden kendi irademle istifa ediyorum. Siyaset bir makam ve koltuğun kimse için kalıcı olmadığını önemli olan bu makamları millete hizmet etme vesilesi olarak görmek ve bu anlayışla çalışmaktır. Bu vesileyle belediye başkanı olarak göreve gelmemde, şahsımın adaylığı yüzde 40 etkiyle oy kullanan Azeri, Kürt, Türk, Karapapak bu partiye oy verdiler. Göreve geldiğim günden bugüne kimseyi ayırt etmeden hizmet vermeyi arzularken, parti içerisinde bazı kişi veya kişilerce 'X veya Y kişilerine hizmet ediyorsun, protokollere katılıyorsun, milli bayramlara katılıyorsun, Cumhurbaşkanın fotoğrafını neden indirmiyorsun' gibi amacımız dışında hedeflediğimiz hizmet dışında farklı yollar sunarak bize zaman kaybı yaşatmaktadırlar. Yine içinde bulunduğum parti eş başkanı Cemile Duman belediye başkan yardımcısı olsun diye baskılar yapmaları yasalar çerçevesi dışında tekliflerde bulunmaları, yine hizmet verdiğimiz şehit annesi Gülistan teyzenin bahçe onarımı için Van ve Ağrı'da defalarca soruşturma açılması, aldığımız kararın tetikleyicisi olmuştur."

Mehmet Ali Budak şöyle devam etti:

"Altında yaşadığımız hepimizin bayrağı olan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ilk mitingimizde nasıl dalgalandırdıysak bundan sonra belediyemizde de yine dalgalandırarak, halkımızın huzurunda saygıyla eğilerek partiden istifa ediyor, başkan seçilme sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılarımı sunar, bundan sonraki süreçte de eşit ve adaletli bir şekilde hizmetime devam edeceğim." - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Parti Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak Partiden İstifa Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak Partiden İstifa Etti - Son Dakika
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