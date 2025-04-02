Tatar ve Hristodulidis'ten Olumlu Görüşme - Son Dakika
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Politika

Tatar ve Hristodulidis'ten Olumlu Görüşme

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi lideri Hristodulidis, 24 Nisan'dan önce yeniden buluşacak.

02.04.2025 12:49
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler karargahının bulunduğu ara bölgedeki görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Tatar, 24 Nisan'dan önce yeniden görüşeceklerini söylerken, Hristodulidis ise 6 konudan 4'ünde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Cenevre'deki gayriresmi 5+1 toplantısından sonra bugün bir araya geldi. İki liderin BM karargahının bulunduğu ara bölgedeki saat 09.17'de başlayan görüşmesi sona erdi. Saat 11.00 sıralarında tamamlanan görüşme 1.5 saat sürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar'a KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hristodulidis'e ise Rum müzakereci Menelaos Menelau eşlik etti. Ara bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisinin ofis binasında yapılan görüşmenin ardından liderler bölgeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, binadan ayrılmadan önce basın mensuplarının soruları üzerine her şeyi görüştüklerini ve her iki tarafın da isteklerini ortaya koyduğunu belirterek, 24 Nisan'dan önce yeniden görüşeceklerini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ise ara bölgeden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, görüşmeyi "olumlu" olarak niteledi. Rum medyası, Hristodulidis'in görüşme sonrasında yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri'ne karşı bazı taahhütler üstlendiklerini, bu nedenle görüşmenin hemen olmasını istediğini söylediğini belirtti. "Vaat edilenlerin yerine getirilmeye başlandığını" belirten Hristodulidis, 6 konudan 4'ünde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Tatar'ın Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. İki lider son olarak 17- 18 Mart tarihlerinde Cenevre'de yapılan 5+1 gayriresmi Kıbrıs zirvesinde bir araya gelmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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