TBMM, 28. Dönem 4. Yasama Yılında 366 bin 384 ziyaretçiyi ağırladı ve rehberlik sundu

TBMM'yi 28. Dönem 4. Yasama Yılında 366 bin 384 kişi ziyaret ederken, 65 bin 698 kişiye de "rehberlik hizmeti" sunuldu.

AA muhabirinin TBMM Başkanlığının 28. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, TBMM'de yürütülen ziyaretçi kabul ve yönlendirme hizmetleri kapsamında 28. Dönem 4. Yasama Yılında 366 bin 384 kişiye hizmet sunuldu.

Meclis bünyesinde düzenlenen rehberlik hizmetlerinden ise 65 bin 698 kişi faydalandı. Bu kapsamda milletvekili misafiri 269 grupta 14 bin 738 kişi, 14 gruptan oluşan 304 yabancı msafir ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden 87 grupta 4 bin 254 kişiye rehberlik sağlandı.

Tanıtım turları çerçevesinde 479 grupta yer alan 42 bin 672 öğrenci TBMM'yi gezerek bilgi alırken, Halk Günü etkinliklerinden 3 bin 218 kişi yararlandı.

Ayrıca Meclis bahçesindeki biyolojik çeşitliliğin tanıtılması ve çocuklarda çevre farkındalığının oluşturulması amacıyla düzenlenen ekolojik turlara 21 grupta 512 öğrenci katılım gösterdi.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliği, 20-24 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. 5 gün süren etkinlik boyunca Meclis bahçesinde 60 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı.

Bilgi edinme başvuruları

TBMM'ye 28. Dönem 4. Yasama Yılında yapılan 1658 bilgi edinme başvurusunun tamamı işleme alındı. Başvurulardan 893'üne olumlu cevap verilerek talep edilen bilgi ve belgelere erişim sağlandı. 10 başvuru ise kısmen olumlu ve kısmen reddedilerek yanıtlandı.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen şekil şartlarını taşımayan ve olumsuz yanıt verilen başvuruların toplam sayısı 530 olurken, başvurulardan 225'i ise konusuna göre ilgili diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirildi.