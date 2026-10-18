TBMM Başkanı Kurtulmuş'un paylaşımıyla Nuri Pakdil vefatının 7. yılında anıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un paylaşımıyla Nuri Pakdil vefatının 7. yılında anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Kudüs şairi' olarak tanınan Nuri Pakdil'i vefatının 7. yılında rahmetle andı. Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımında Pakdil'in fikir dünyasını beslediğini ve özgürlüğün sesi olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kudüs şairi" olarak tanınan edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 7. yılında rahmetle andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağımızın dayatmalarına karşı, özgün birikimiyle fikir dünyamızda entelektüel düşünceyi besleyen, kalemiyle özgürlüğün ve hakikatin sesi Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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